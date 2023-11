Le geste du double clic d'Apple Watch : un aperçu de l'avenir des interfaces gestuelles

Apple a introduit un nouveau geste de double-clic sur ses dernières montres Apple, tirant parti des fonctionnalités d'accessibilité initialement introduites il y a des années. Ce simple geste a suscité la curiosité et l'imagination des utilisateurs, car il laisse présager le potentiel d'un tout nouveau langage d'interface gestuelle. Même si l’itération actuelle du geste du double tapotement peut avoir ses limites, elle sert de tremplin vers un avenir plus vaste et plus avancé.

Le geste de double-clic sur l'Apple Watch n'est que le début. Apple s'apprête à lancer le Vision Pro, un ambitieux casque AR/VR, l'année prochaine. Ce casque s'appuiera fortement sur le suivi des yeux et des mains, le double tapotement étant l'un des gestes clés utilisés pour l'interaction. Bien que le geste actuel du double clic sur l’Apple Watch ne soit peut-être pas une véritable porte d’entrée vers cet avenir des interfaces gestuelles, il pose les bases de ce qui est à venir.

Des entreprises comme Meta ont déjà envisagé un avenir dans lequel les trackers de poignet et les casques s’intègrent parfaitement. Dans cette vision, des technologies comme l’électromyographie (EMG) permettent une détection précise et précise des mouvements de la main. Même s’il faudra peut-être attendre quelques années avant que ces capteurs plus avancés soient ajoutés aux montres, nous assistons aux premiers stades d’un suivi gestuel qui est « assez bon » pour l’instant.

Alors qu’Apple continue d’affiner et d’étendre ses capacités de suivi des gestes, il est probable que d’autres sociétés emboîtent le pas. Le geste de double-clic de l'Apple Watch n'est que la pointe de l'iceberg, avec des gestes plus avancés et plus diversifiés qui devraient émerger. Des applications tierces peuvent également accéder à ces gestes, améliorant ainsi encore l'expérience utilisateur.

En fin de compte, le succès des interfaces gestuelles réside dans leur fluidité. Ils doivent s’intégrer parfaitement dans notre vie quotidienne sans se sentir ennuyeux ou intrusifs. Alors que nous nous tournons vers un avenir d’informatique ambiante, où les écrans tactiles et les boutons deviendront moins nécessaires, des gestes comme le double appui joueront un rôle crucial dans l’amélioration de l’interaction de l’utilisateur.

QFP

Q : Comment fonctionne le geste de double-clic sur l'Apple Watch ?

R : Le geste de double pression sur l'Apple Watch utilise des mesures optiques de fréquence cardiaque et d'accéléromètre/gyroscope pour détecter les pressions.

Q : Le geste de double pression sera-t-il utilisé dans le prochain casque Vision Pro AR/VR ?

R : Bien que le geste de double pression sur l'Apple Watch et le casque Vision Pro AR/VR partagent des similitudes, ils utilisent des technologies différentes. Le Vision Pro s'appuie sur des caméras externes pour détecter les mouvements de la main.

Q : Les applications tierces peuvent-elles utiliser le geste de double-clic sur l'Apple Watch ?

R : Actuellement, les applications tierces ne peuvent utiliser le geste de double-clic que dans les notifications contextuelles. Cependant, à mesure que les capacités de suivi des gestes évoluent, il est probable que davantage de fonctionnalités seront débloquées pour les applications tierces.

Q : Comment le geste du double-clic contribue-t-il à l'avenir de l'informatique spatiale ?

R : Le double appui est un aperçu de l'avenir de l'informatique spatiale, où les interactions sont principalement contrôlées par des gestes et des mouvements oculaires. À mesure que les technologies progressent, des gestes et des commandes plus complexes peuvent être introduits pour améliorer l'expérience utilisateur dans les environnements AR/VR.