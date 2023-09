L'anticipation continue : l'attente des AirPods Max 2 d'Apple

By

Les passionnés d'Apple attendaient avec impatience l'arrivée de la deuxième génération d'écouteurs supra-auriculaires AirPods Max d'Apple, connus sous le nom d'AirPods Max 2. Cependant, la récente vitrine de septembre n'a pas réussi à dévoiler ce produit très attendu, laissant les fans déçus.

Les AirPods Max originaux ont reçu des critiques élogieuses pour leur qualité de construction exceptionnelle, leur conception confortable et leurs capacités audio impressionnantes. Malgré leur prix élevé, ils étaient considérés comme parmi les meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit du marché. Cependant, la première génération présentait certains problèmes, tels que l'étui de transport non conventionnel, l'absence de port audio 3.5 mm et la durée de vie moyenne de la batterie. Les fans espéraient que ces lacunes seraient corrigées lors de la deuxième itération.

Le retard dans le lancement des AirPods Max d’origine a accru l’anticipation et les fans espéraient une suite avec des fonctionnalités améliorées et un prix similaire. De plus, étant donné l'accent récemment mis par Apple sur les produits respectueux de l'environnement, la publication d'une version mise à jour des AirPods Max s'alignerait sur cet état d'esprit écologique. Supprimer la mallette de transport controversée aurait été un pas dans la bonne direction.

Malgré la domination actuelle du marché des écouteurs Sony WH-1000XM5, il y a encore de l'espoir qu'Apple puisse revendiquer la première place avec les AirPods Max 2. Selon les rapports, une mise à jour des AirPods Max pourrait arriver en 2023, ou peut-être en même temps que le casque Sony WH-2024XM2025. sortie potentielle des AirPods Lite au second semestre XNUMX voire XNUMX.

Avec l'absence des AirPods Max lors du showcase de septembre, il semble probable que le Max 2 soit lancé dans l'année à venir. Cependant, les fans croisent les doigts pour une arrivée plus tôt. Attendre jusqu’en 2024 ou au-delà semblerait être une éternité pour les passionnés d’Apple.

