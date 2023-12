LEGO Fortnite : une aire de jeux numérique collaborative pour les enfants

LEGO Fortnite, le dernier ajout à l'univers Fortnite, rassemble la créativité de la construction LEGO et l'excitation du jeu Battle Royale. Développé grâce à un partenariat à long terme entre Epic Games et le groupe LEGO, ce jeu d'artisanat de survie offre un espace numérique amusant et sûr pour les enfants et les familles.

Dans LEGO Fortnite, les joueurs peuvent s'immerger dans de vastes mondes ouverts où ils peuvent incarner leurs personnages Fortnite préférés, tels que Brite Bomber, Cuddle Team Leader et Raven, le tout dans le style LEGO. En cours de route, les joueurs peuvent collecter de la nourriture et des ressources, s'engager dans des batailles en solo ou avec des amis, construire un abri pour se défendre et personnaliser leur base ultime. Ils peuvent même recruter des villageois pour rassembler du matériel et les aider à survivre la nuit. De plus, les joueurs peuvent explorer des grottes profondes, découvrir des ressources rares, découvrir des zones cachées et affronter des ennemis.

L'aventure LEGO Fortnite ne fait que commencer, avec des mises à jour prévues pour introduire de nouvelles fonctionnalités de construction du monde et des tenues de style LEGO dès 2024. Le jeu est disponible gratuitement sur diverses plateformes, notamment PlayStation®, Xbox, Nintendo Switch™ et PC via Epic. Magasin de jeux.

La sécurité est une priorité absolue et LEGO Fortnite, comme toutes les expériences de Fortnite, intègre les contrôles parentaux et les fonctionnalités de sécurité d'Epic Games. Il est classé E10+ par l'ESRB, garantissant une expérience adaptée aux joueurs de tous âges.

Construit dans Fortnite et alimenté par Unreal Engine 5, LEGO Fortnite offre une expérience immersive avec une physique réaliste et des environnements destructibles. Le jeu utilise la technologie World Partition pour diffuser un espace jouable de 95 kilomètres carrés et utilise le cadre de génération de contenu procédural pour créer dynamiquement des environnements détaillés.

Le partenariat entre le groupe LEGO et Epic Games s'étend au-delà de LEGO Fortnite. Unreal Engine est déjà utilisé pour d'autres expériences de jeu LEGO, telles que LEGO DREAMZzz™ et LEGO NINJAGO™. Les deux sociétés travaillent même sur des jumeaux numériques pour des milliers d'éléments LEGO physiques, dans le but de fusionner les mondes du jeu physique et numérique comme jamais auparavant. Les créateurs de l'écosystème Fortnite auront accès à ces jumeaux numériques via Unreal Engine et les outils créatifs de Fortnite, améliorant ainsi les possibilités créatives.

Chose passionnante, ce n'est que le début, car le groupe LEGO et Epic Games prévoient d'introduire prochainement davantage de jeux sur le thème LEGO dans Fortnite. Ensemble, ils visent à développer des expériences de jeu numérique qui inspirent et divertissent les enfants tout en établissant un pont entre les domaines physique et numérique.

