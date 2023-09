Le Dell S3422DWG : un premier choix pour les moniteurs de jeu ultra-larges

By

Le Dell S3422DWG est un moniteur de jeu ultra-large impressionnant qui offre une multitude de fonctionnalités à un prix abordable. Initialement au prix de 500 $, Dell le propose désormais pour seulement 3479.99 400 $, ce qui en fait l'une des meilleures options du marché à moins de XNUMX $.

Avec une taille de 34 pouces et une résolution ultra-large de 3440 × 1440, ce moniteur offre une expérience visuelle époustouflante. Le format d'image 16:10 et la courbe 1800R améliorent encore l'immersion, permettant aux joueurs de véritablement s'immerger dans leurs titres préférés.

L'un des principaux avantages du Dell S3422DWG est sa résolution de 1440p. Cette résolution établit un équilibre entre qualité d'image et performances, offrant de superbes visuels sans exercer de pression excessive sur votre système. Associés à une carte graphique puissante comme la GeForce RTX 3060 Ti, les joueurs peuvent profiter de paramètres graphiques maximum ou de fréquences d'images ultra élevées, ce qui leur donne un avantage dans les jeux compétitifs.

Doté d'une dalle VA, ce moniteur offre un temps de réponse de 1 ms, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un rapport de contraste de 3000:1 et une couverture des couleurs DCI-P90 de 3 %. Bien qu'il ne soit pas officiellement compatible G-SYNC, le moniteur a été testé et fonctionne bien avec G-SYNC, offrant des expériences de jeu fluides et sans déchirure.

Un avantage notable du Dell S3422DWG est sa garantie impressionnante. Alors que la plupart des moniteurs ne bénéficient que d’une garantie d’un an, celui-ci offre une garantie de trois ans. De plus, il est éligible au programme Premium Panel Exchange de Dell, permettant aux utilisateurs de bénéficier d'un remplacement gratuit du panneau pendant la période de garantie si même un seul pixel lumineux est détecté.

Dans l’ensemble, le Dell S3422DWG est un excellent choix pour les joueurs à la recherche d’un moniteur de jeu ultra-large hautes performances. Avec sa qualité visuelle époustouflante, son taux de rafraîchissement rapide et sa garantie généreuse, il offre un rapport qualité-prix incroyable.

