Nouveaux événements de vente de magasinage des fêtes : réductions anticipées et offres exclusives

C'est à nouveau cette période de l'année où les acheteurs attendent avec impatience les événements de soldes des fêtes, avec le Black Friday qui approche à grands pas le 24 novembre 2023. Alors que les consommateurs se préparent à obtenir les meilleures offres, il est important de garder une longueur d'avance et d'en profiter. des dernières tendances en matière de stratégies de vente au détail.

Cette année, les détaillants font encore plus bouger les choses en proposant des réductions pour les fêtes avant l'événement Cyber ​​​​Week. Les fabricants et les détaillants de premier plan comme Best Buy, Amazon et Walmart ont déjà commencé à proposer des offres exceptionnelles sur divers produits technologiques, créant une frénésie d'achats quelques semaines avant le Black Friday.

Walmart, l'un des principaux acteurs du secteur de la vente au détail, attire ses clients avec une série de premières offres du Black Friday. Les ventes en ligne débuteront le 8 novembre à 3 h HE et se poursuivront en magasin jusqu'au 10 novembre. Et si vous les manquez, ne vous inquiétez pas, car Walmart ramènera les offres du 22 novembre à 3 h HE jusqu'à la grande finale du Black Friday lui-même, le 24 novembre.

Mais ce n'est pas tout! Après le tourbillon de réductions du Black Friday, les acheteurs auront une nouvelle opportunité de profiter d'offres incroyables lors du Cyber ​​Monday, qui tombe le 27 novembre. Walmart met tout en œuvre avec des offres en ligne exclusives lors du Cyber ​​​​Monday, donnant aux clients la possibilité d'économiser gros sur une large gamme de produits.

Si vous êtes membre de Walmart +, vous allez bénéficier d'un traitement spécial. Vous bénéficierez d'un accès anticipé aux offres alléchantes du Cyber ​​​​Monday trois heures avant leur début officiel, vous permettant ainsi d'obtenir les meilleures offres avant qu'elles ne soient épuisées.

Ainsi, que vous soyez un passionné de technologie, un acheteur averti ou que vous cherchiez simplement à démarrer vos achats de Noël, préparez-vous pour une saison de magasinage de Noël sans précédent remplie de remises précoces remarquables et d'offres exclusives. Ne manquez pas ces opportunités passionnantes d’économiser gros. Bon shopping!

Questions fréquentes

1. Quand a lieu le Black Friday cette année ?

Le Black Friday tombe le 24 novembre 2023, le lendemain de Thanksgiving, célébré le 23 novembre.

2. Quand a lieu le Cyber ​​Monday ?

Le Cyber ​​​​Monday a lieu le 27 novembre, le lundi après Thanksgiving.

3. Quels détaillants proposent des remises avant les fêtes ?

Des détaillants de premier plan comme Best Buy, Amazon et Walmart font partie de ceux qui proposent des offres intéressantes sur divers produits technologiques et bien plus encore.

4. Quelles sont les dates des premières offres du Black Friday de Walmart ?

Les premières offres du Black Friday de Walmart débuteront en ligne le 8 novembre à 3 h HE et se poursuivront dans les magasins jusqu'au 10 novembre. Les offres reviendront le 22 novembre à 3 h HE et se poursuivront en magasin jusqu'à la grande finale du Black Friday, le 24 novembre.

5. Les membres Walmart + bénéficieront-ils d'avantages spéciaux ?

Oui, les membres Walmart + auront accès aux offres du Cyber ​​​​Monday trois heures avant leur début officiel. Cela leur permet d’obtenir les meilleures offres avant de les vendre.