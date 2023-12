Les nouveaux tarifs CD offrent des opportunités lucratives aux épargnants

Résumé : Avec la hausse des taux d'intérêt, les épargnants ont une chance unique d'obtenir des rendements substantiels sur leur épargne en investissant dans des certificats de dépôt (CD) à taux élevé. Bien que certains CD offrent des taux allant jusqu'à 7 %, il est conseillé aux épargnants de verrouiller leurs taux avant la nouvelle année pour s'assurer qu'ils continuent de gagner au même taux maximum pendant toute la durée.

Alors que les taux d'intérêt ont grimpé en flèche ces dernières années en raison des hausses de taux de la Réserve fédérale, les comptes portant intérêt à taux élevé ne manquent pas actuellement pour les épargnants. Les CD sont particulièrement attractifs, avec des taux supérieurs à 4.5 % proposés aujourd'hui, contre des taux beaucoup plus bas dans le passé. Pour ceux qui souhaitent faire leurs devoirs, il est même possible de trouver des CD proposant des tarifs supérieurs à 7 %.

Pour profiter de ces rendements élevés, il est judicieux d’envisager d’investir dans un CD avant la nouvelle année. Compte tenu de l'incertitude qui entoure l'économie, le fait de fixer un taux sur un CD garantit que les épargnants continueront de bénéficier du même taux maximum pendant toute la durée du CD.

Voici quelques-uns des meilleurs CD à considérer :

– Dow Credit Union : offrant un APY de 5.65 % sur les CD de 3 mois avec une exigence de dépôt d'ouverture minimum de 500 $ et des frais de retrait anticipé de trois mois.

– TotalDirectBank : offrant un APY de 5.66 % sur les CD de 3 mois avec une exigence de dépôt d'ouverture minimum de 25,000 XNUMX $ et des frais de retrait anticipé d'un mois.

– West Town Bank & Trust : offrant un APY de 5.88 % sur les CD de 6 mois avec une exigence de dépôt d'ouverture minimum de 10,000 XNUMX $ et des frais de retrait anticipé de trois mois.

– Limelight : offrant un APY de 5.75 % sur les CD d'un an avec une exigence de dépôt d'ouverture minimum de 1 1,000 $ et des frais de retrait anticipé de 90 jours.

– Workers Credit Union : offrant un APY de 5.50 % sur les CD de 3 ans avec une exigence de dépôt d'ouverture minimum de 500 $ et des frais de retrait anticipé de 50 %.

– BMO Alto : offrant un APY de 5.25 % sur les CD de 5 ans avec une exigence de dépôt d'ouverture minimum de 1,000 180 $ et des frais de retrait anticipé de XNUMX jours.

En conclusion, profiter des taux actuels de CD présente une opportunité lucrative pour les épargnants. En sélectionnant soigneusement le bon CD et en garantissant un taux élevé avant la nouvelle année, les épargnants peuvent s'assurer d'obtenir des rendements substantiels sur leur épargne, quelles que soient les fluctuations du marché.

