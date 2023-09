Berria présente le Mako : un vélo de montagne polyvalent XC/Downcountry

Berria, une marque espagnole, a récemment dévoilé sa dernière offre de VTT, le Mako. Cette plateforme XC/marathon et downcountry est dotée d'un amortisseur interne situé verticalement à l'intérieur du tube de selle, entraîné par un culbuteur partiellement caché. Ce choix de conception est similaire à celui observé sur les modèles récents de Bold et Scott. Le Mako intègre également un hauban flexible au lieu d'un pivot arrière, offrant un débattement de 113 mm.

La décision de cacher le choc à l'intérieur du cadre a été motivée par plusieurs facteurs, selon Berria. Ils affirment que l'intégration améliore la protection de l'amortisseur contre la boue et la poussière et améliore la répartition des masses, ce qui permet d'alléger la partie centrale du vélo. Ceci contribue à son tour à une stabilité accrue, en particulier à des vitesses plus élevées. De plus, le cadre permet de placer deux bouteilles à l’intérieur du triangle principal.

Le Mako est disponible en deux versions : une pour le XC/XCO et une pour le downcountry. Les deux versions partagent le même cadre, le modèle XCO étant doté d'une fourche à débattement de 110 mm, d'un guidon de 760 mm, de jantes de 25 ou 28 mm de largeur interne et de pneus de 2.25 pouces. D'autre part, la version downcountry est équipée d'une tige de selle télescopique de 125 mm, d'une fourche à débattement de 120 ou 130 mm, de freins à 4 pistons, d'un guidon de 780 mm, de jantes de 30 mm et de pneus de 2.35 pouces.

Berria utilise sa fibre HM2X pour la plupart des modèles, ce qui donne un poids de cadre revendiqué de 2,175 1,795 g (3 1,875 g sans matériel). Cependant, le Mako BR haut de gamme (modèles XCO uniquement) utilise sa fibre de carbone UHM1,495X plus avancée, affichant un poids revendiqué de XNUMX XNUMX g (XNUMX XNUMX g sans matériel). Le cadre comprend un support UDH, un système de suspension électronique Live Valve de FOX et un casque intégré avec acheminement interne complet des câbles.

En termes de géométrie, le Mako présente des dimensions modernisées par rapport à son prédécesseur. La longueur des bases a été réduite de 5 mm à 430 mm, tandis que l'angle de la tête a été relâché de 1.7°. La portée a également été augmentée, ce qui se traduit par un empattement plus long de 18 mm malgré un centre arrière plus court. L'angle de tête varie selon les différentes tailles de cadre, les tailles plus petites présentant des angles plus lâches. La version DC avec des fourches plus longues présente des angles de tête encore plus lâches, une hauteur de pile accrue, une portée réduite et un empattement plus long.

L'attention portée aux détails par Berria s'étend également aux composants du cockpit. Les modèles haut de gamme sont dotés d'un cintre et d'une potence d'une seule pièce, avec des longueurs et des hauteurs de potence variables en fonction du style de conduite. Les versions XC utilisent une potence avec une élévation de 0 mm et des longueurs de tige effectives de 60 mm, 75 mm ou 95 mm, tandis que les versions DC sont livrées avec des longueurs de tige de 50 mm ou 75 mm, une élévation de 20 mm et une largeur de 780 mm.

Le Mako est maintenant disponible à l'achat et plus d'informations peuvent être trouvées sur le site Web de Berria.

