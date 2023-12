Top 7 des jeux de 2023 qui vous rendront fou

Résumé : L'année 2023 nous a apporté des jeux très attendus, mais tous n'ont pas été à la hauteur du battage médiatique. Des bugs révolutionnaires aux problèmes frustrants, ces sept versions étaient plus source de maux de tête qu’agréables.

1. Atomic Heart : le FPS inspiré de Bioshock de Mundfish présentait de nombreux problèmes lors de sa sortie. Les joueurs ont rencontré des problèmes de personnages, des sauvegardes de fichiers cassées et des armes qui ne se chargeaient tout simplement pas. Certains se sont même retrouvés incapables de progresser au-delà de l'intro du jeu en raison de bugs révolutionnaires. Malgré les correctifs ultérieurs, le lancement d’Atomic Heart a été tout sauf fluide.

2. Crime Boss : Rockay City : Le jeu de tir criminel d'Ingame Studios avait peut-être le pouvoir d'une star, mais il présentait également une pléthore de bugs et de problèmes. Les objets interactifs sont devenus impossibles à interagir, les vêtements des personnages ont disparu et les sons des armes à feu étaient en boucle continue. Alors que les correctifs suivants tentaient de résoudre ces problèmes, le lancement difficile a laissé les joueurs frustrés.

3. Forza Motorsport : Le redémarrage de la simulation de course de Turn 10 Studios a connu un démarrage loin d'être idéal. Les joueurs ont rencontré des problèmes de blocage lors du matchmaking et ont connu des baisses de fréquence d'images extrêmes. De plus, des bugs précédemment corrigés ont refait surface, anéantissant la progression du joueur. Les fans de Forza Motorsport ont été déçus par le lancement terne.

4. Mortal Kombat 1 (Nintendo Switch) : La populaire série de jeux de combat a pris un coup lorsqu'elle a atterri sur la Nintendo Switch. Les animations et les cinématiques prenaient du temps à charger, les fréquences d'images étaient incohérentes et les modèles de personnages manquaient de textures. Les performances inférieures du Switch le différencient de ses homologues PlayStation et Xbox.

5. Payday 3 : Malheureusement, le lancement de ce simulateur de braquage à la première personne a été entaché de bugs. Les joueurs ont rencontré des plantages et des déconnexions de serveur en raison de problèmes de matchmaking. Le développeur a reconnu les problèmes et a publié des mises à jour pour résoudre les problèmes, permettant aux joueurs de terminer les braquages ​​plus facilement.

6. Redfall : Arkane Studios, connu pour ses simulations immersives, a fait un faux pas avec le jeu de tir coopératif contre les vampires. Bien que le jeu se vante d'une narration et d'une construction du monde impressionnantes, il souffrait de personnages fonctionnant sur place, de fortes baisses de fréquence d'images lors des exécutions, d'ennemis gelés au combat et de balles n'infligeant aucun dégât. Bien que des correctifs en cours soient attendus, la version initiale de Redfall n'a pas répondu aux attentes.

7. Skull Island : Rise of Kong : Ce jeu du développeur IguanaBee a été un désastre dès le départ. Les joueurs ont rencontré de nombreux bugs, notamment le singe titulaire restant coincé dans les murs, le gel des animations des personnages et la disparition des éléments environnementaux. Il est clair qu'il a fallu plus de temps de développement pour corriger les défauts fondamentaux de Rise of Kong.

Mention bonus : Starfield : le RPG spatial très attendu de Bethesda souffrait également d'une multitude de problèmes. Les quêtes échouaient souvent, l'IA des partenaires fonctionnait mal et des événements bizarres comme des astéroïdes et des villes suivant les joueurs dans l'espace étaient trop courants. Malgré l'enthousiasme suscité par Starfield, les joueurs ont été frustrés par les divers problèmes et bugs du jeu.

En conclusion, si 2023 a eu son lot de matchs mémorables, ces sept titres étaient loin d’être parfaits. Des bugs révolutionnaires et des problèmes frustrants ont tourmenté les expériences, laissant les joueurs aspirer à des lancements plus fluides et à un gameplay plus raffiné.