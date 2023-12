« Une femme du Texas demande une intervention médicale urgente malgré l’interdiction de l’avortement »

Une femme du Texas, Kate Cox, a déposé une plainte d'urgence pour demander à un juge l'autorisation d'interrompre sa grossesse non viable. Cox a récemment reçu une nouvelle dévastatrice concernant un diagnostic fœtal mortel, et ses médecins l'ont avertie que la poursuite de la grossesse présentait des risques importants pour sa vie, sa santé et sa fertilité future. Cependant, elle n’a pas pu obtenir un avortement en raison des multiples interdictions mises en place au Texas.

L'affaire intentée par Cox est particulièrement importante car c'est la première fois depuis l'arrêt historique Roe contre Wade de 1973 qu'une femme adulte s'adresse au tribunal pour autoriser un avortement. Cox, 31 ans, mère de deux enfants, est actuellement enceinte de 20 semaines et s'est rendue dans plusieurs salles d'urgence au cours du mois dernier en raison de crampes sévères et de fuites de liquide. Ses médecins ont déterminé que son bébé souffrait de trisomie 18, une maladie chromosomique mortelle, et ont exprimé leurs inquiétudes quant aux complications potentielles dues à ses précédentes césariennes.

Au Texas, la dilatation et l'évacuation (D&E) sont la procédure recommandée pour la santé de Cox, mais les médecins craignent des poursuites en vertu de l'interdiction pénale de l'avortement imposée par l'État. Cox et son mari plaident maintenant auprès d'un juge du comté de Travis, au Texas, pour leur accorder la permission de procéder à un D&E, permettant ainsi à l'OB-GYN de Cox, le Dr Damla Karsan, de fournir les soins nécessaires sans faire face à des répercussions juridiques.

Le cas de Cox est représenté par le Center for Reproductive Rights, qui a également intenté une action en justice distincte au nom de 20 femmes et de deux obstétriciens-gynécologues contestant les interdictions de l'avortement au Texas. L’issue de cette affaire, appelée Zurawski c. Texas, aura des implications pour les personnes confrontées à des urgences médicales.

La situation de Cox souligne le besoin urgent d'agir pour protéger la vie et le bien-être des personnes comme elle qui sont touchées par l'interdiction de l'avortement. Le Center for Reproductive Rights souligne que le Texas et d'autres États appliquant des interdictions similaires mettent en danger la santé et l'avenir des populations. Ils appellent le tribunal à agir rapidement et à garantir que des personnes comme Cox n'aient pas à passer par le système judiciaire pour accéder à une intervention médicale vitale.