Une femme du Texas intente une action en justice pour demander l'avortement en raison d'une grossesse compliquée

Au Texas, une femme a récemment déposé une plainte d'urgence demandant une intervention judiciaire pour lui permettre d'interrompre sa grossesse. C’est la première fois depuis près de cinq décennies qu’une femme adulte demande à un tribunal de légaliser son avortement. Le procès intervient après que le Texas a mis en œuvre des lois strictes sur l’avortement en 2022, interdisant presque tous les avortements dans l’État.

La femme, Kate Cox, qui réside à Dallas, a reçu la semaine dernière des nouvelles dévastatrices concernant son fœtus. Le fœtus a reçu un diagnostic de trisomie 18 complète, une anomalie chromosomique qui entraîne généralement la mort avant ou peu de temps après la naissance. De plus, le fœtus développe de multiples complications de santé, notamment une hernie ombilicale, une colonne vertébrale tordue, un pied bot et un crâne et un cœur irréguliers.

Cox a déjà deux enfants, tous deux accouchés par césarienne. Ses médecins l'ont informée que mener sa grossesse à terme l'exposerait à un risque accru d'hypertension gestationnelle, de diabète, de complications liées à l'anesthésie et de difficultés lors de futures grossesses.

Exprimant sa frustration, Cox a déclaré : « J'essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour mon bébé et moi-même, mais l'État du Texas nous fait tous les deux souffrir. Je dois mettre fin à ma grossesse maintenant afin d’avoir les meilleures chances pour ma santé et une future grossesse.

La Cour suprême du Texas a récemment entendu des arguments concernant un procès contestant les lois de l'État sur l'avortement dans les grossesses compliquées telles que celle de Cox. Le tribunal examine actuellement si les interdictions de l'avortement s'appliquent aux grossesses non viables. Un juge du comté de Travis avait précédemment statué que ces lois ne devraient pas être applicables aux patients présentant des problèmes de santé potentiellement mortels ou à ceux présentant un diagnostic fœtal mortel.

Le procès de Cox vise à obtenir une ordonnance d'interdiction temporaire pour interdire l'application des interdictions d'avortement au Texas contre elle, son mari et son médecin. De plus, le procès demande un jugement déclaratoire stipulant que les interdictions d’avortement ne s’appliquent pas aux patientes souffrant de problèmes médicaux émergents.

Cette affaire met en lumière la bataille juridique complexe entourant le droit à l'avortement au Texas et soulève des questions sur la faisabilité et la faisabilité pour les femmes ayant des grossesses compliquées d'intenter des poursuites pour demander un avortement. L’issue de ce procès aura des implications significatives pour les femmes confrontées à des circonstances similaires dans l’État.

