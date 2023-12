Un lycée du Texas suspend un élève pour cause de coiffure et déclenche une controverse

By

Un lycée du Texas s'est retrouvé une fois de plus au centre d'une controverse sur son code vestimentaire après avoir suspendu un étudiant noir pour avoir refusé de changer de coiffure. Darryl George, un élève de la Barbers Hill High School, a été suspendu pendant 13 jours parce que ses cheveux n'étaient pas conformes à la politique de l'école lorsqu'ils étaient détachés. Cet incident est le dernier d'une confrontation qui dure depuis des mois entre l'école et la famille de George, qui estime que le code vestimentaire est discriminatoire.

Les tresses de George ont été considérées pour la première fois comme une violation du code vestimentaire en août, lorsqu'il a été initialement retiré de la classe. Sa famille affirme que la sanction va à l'encontre du Crown Act, une loi récemment promulguée au Texas pour interdire la discrimination capillaire fondée sur la race. Cependant, l'école soutient que la Crown Act ne traite pas de la longueur des cheveux.

Le district scolaire indépendant de Barbers Hill a été confronté à une controverse similaire en 2020 lorsqu'un autre élève noir s'est vu interdire d'assister à des événements scolaires à moins qu'il ne coupe ses cheveux. Le surintendant du district, Greg Poole, avait défendu cette politique à l'époque, affirmant qu'elle apprenait aux étudiants à se conformer et qu'elle profitait à tous.

La famille de George a déposé une plainte officielle auprès de la Texas Education Agency et une action en justice fédérale pour droits civils contre le gouverneur de l'État, le procureur général et le district scolaire. Ils soutiennent que le code vestimentaire cible injustement les hommes noirs et ne parvient pas à appliquer la nouvelle loi contre la discrimination capillaire.

En réponse, le district scolaire a intenté une action en justice pour obtenir des éclaircissements sur la question de savoir si ses restrictions en matière de code vestimentaire violaient la Crown Act. L’issue de cette bataille juridique aura des implications significatives pour les futurs cas de discrimination capillaire au Texas et pourrait potentiellement créer un précédent pour d’autres États.

L'incident impliquant George met en lumière la lutte en cours contre la discrimination capillaire et soulève d'importantes questions sur les limites des politiques de code vestimentaire dans les écoles. Alors que la lutte pour l’égalité dans l’éducation se poursuit, il est crucial que les écoles et les décideurs politiques réévaluent leurs politiques afin de garantir qu’elles sont justes, inclusives et exemptes de toute forme de préjugé racial.

