Une fille non identifiée déposée au centre médical de l'université Baylor

Une jeune fille nommée Alejandra a été laissée au centre médical de l'université Baylor à Dallas plus tôt cette semaine. La fillette, âgée d'environ six ans, a été déposée aux urgences du centre, peut-être par sa mère. Cependant, elle n'a pas été en mesure de fournir aucune information d'identification permettant aux autorités de retrouver ses proches.

Depuis, le Département des services familiaux et de protection (DFPS) a pris la garde de la jeune fille et étudie actuellement les possibilités de la placer chez des membres de sa famille qui ont pu l'identifier jeudi. Une audience est prévue le 14 décembre pour déterminer la meilleure marche à suivre pour ses soins.

L'incident fait toujours l'objet d'une enquête et le DFPS travaille avec diligence pour recueillir plus d'informations sur la jeune fille et sa situation. Au fur et à mesure que de nouveaux détails apparaîtront, des mises à jour seront fournies au public.

Il est crucial d'aider à réunir cette jeune fille avec sa famille, car on ne sait pas pourquoi elle a été laissée au centre médical sans pièce d'identité appropriée. Le DFPS comprend l'importance de lui trouver un environnement sûr et favorable et prendra les dispositions nécessaires en conséquence.

La communauté locale est encouragée à fournir toute information susceptible de permettre d'identifier la jeune fille ou de faire la lumière sur sa situation. Ensemble, nous pouvons garantir qu’elle reçoive les soins et le soutien dont elle a besoin et qu’elle mérite.