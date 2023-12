Fuite de produits chimiques confinée dans une usine du Texas

By

Les autorités de La Porte, au Texas, ont confirmé qu'une fuite de gaz toxique dans l'usine d'Altivia Chemicals avait été contenue. L'incident a entraîné le transport de huit personnes à l'hôpital pour y être soignées, bien que leur état soit actuellement inconnu. L’ordre de confinement mis en place par mesure de précaution a depuis été levé.

Altivia Chemicals a indiqué qu'elle s'efforçait de contenir la fuite de gaz phosgène, et les agences locales de gestion des urgences ont ordonné aux résidents des environs et à cinq installations chimiques voisines de s'abriter sur place. Cependant, le bureau de gestion des urgences de La Porte (LPOEM) a déclaré plus tard qu'il n'y avait aucune quantité détectable de produits dangereux à proximité ou sous le vent de l'installation.

Bien que cet incident soit préoccupant, Ana Parras, codirectrice exécutive des Texas Environmental Justice Advocacy Services, a noté que de tels événements ne sont pas rares. Les usines chimiques du Texas, comme Altivia Chemicals, ont connu une augmentation des incidents liés à la production de produits chimiques destinés à la fabrication du plastique.

Le phosgène, le gaz impliqué dans la fuite, est couramment utilisé dans la fabrication de produits chimiques, de pesticides et de produits pharmaceutiques. C'est un gaz incolore avec une odeur suffocante et peut provoquer divers problèmes de santé, notamment des vomissements, des difficultés respiratoires, des douleurs thoraciques et des engelures à l'état liquide.

D'autres installations chimiques à proximité, notamment celles appartenant à Halliburton et Stepan, ont également levé leurs ordres de confinement sur place après le confinement de la fuite. La cause de la fuite a été déterminée comme étant une rupture du dispositif de décompression, et Altivia Chemicals a temporairement arrêté tous les processus de son usine de La Porte.

Bien que de tels incidents mettent en évidence les risques potentiels associés à la fabrication de produits chimiques, il est crucial pour les entreprises et les autorités de donner la priorité aux mesures de sécurité et aux protocoles d'intervention d'urgence afin de prévenir et d'atténuer de tels incidents.

En savoir plus dans l'histoire Web : Fuite de produits chimiques confinée dans une usine du Texas