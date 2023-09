The Expanse : A Telltale Series, épisode 4 maintenant disponible

Résumé : Le quatrième épisode de The Expanse : A Telltale Series, intitulé "Impossible Objects", est désormais disponible. Dans cet épisode, le personnage principal Camina Drummer, exprimé par Cara Gee, se lance dans une mission solo difficile à la suite des événements de l'épisode précédent. Les joueurs seront confrontés à des choix qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques, même si l'armure de Drummer garantit qu'elle ne peut pas être tuée. L'épisode se termine sur un cliffhanger, créant une attente pour la sortie du dernier épisode le 21 septembre. Les joueurs ayant précommandé le jeu bénéficieront d'un accès anticipé au dernier épisode le 20 septembre. De plus, un épisode DLC axé sur Chrisjen Avasarala, exprimé par Shohreh Aghdashloo, est en développement et offrira aux joueurs l'opportunité de vivre un événement référencé dans l'émission télévisée mais jamais diffusé. L'épisode DLC, intitulé "Archangel", devrait sortir à l'automne. The Expanse : A Telltale Series est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

Sources:

– The Expanse : A Telltale Series Épisode 4

– The Expanse : A Telltale Series Épisode 5

– The Expanse : Épisode DLC de la série Telltale « Archange »