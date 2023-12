Télescope Hubble : Exploration des vastes étendues de galaxies

Résumé :

Le télescope spatial Hubble continue d’émerveiller à la fois les scientifiques et le grand public avec ses images captivantes de galaxies lointaines. Récemment, Hubble a capturé une image époustouflante de la galaxie spirale NGC 2441, située à 100 millions d’années-lumière. Cette galaxie, deux fois plus grande que notre Voie lactée, présente des bras spiralés d’un bleu vibrant qui servent de nursery d’étoiles nouvelles, et un centre luminescent jaune-blanc abritant des étoiles plus anciennes. Cette image a suscité beaucoup d’attention sur le compte Instagram de la NASA, démontrant la fascination durable du public pour l’immensité de l’univers.

Exploration au-delà de notre propre galaxie :

Les découvertes récentes de Hubble ont élargi notre compréhension de l’univers. En utilisant son imageur en infrarouge moyen, MIRI, Hubble a révélé la présence de 793 jeunes objets stellaires dans les bras spiralés de la galaxie du Triangle, montrant que le cycle de naissance des étoiles s’étend au-delà de notre galaxie. De plus, l’observation par Hubble d’un amas de galaxies spirales le jour de Noël a fourni des informations sur l’illusion de proximité galactique dans l’univers.

Dévoilement des mystères du début de l’univers :

Des astronomes de l’Université de technologie de Chalmers ont fait de grandes avancées dans la compréhension des paysages galactiques du début de l’univers. En utilisant les télescopes NOEMA, ils ont découvert diverses molécules dans des galaxies qui étaient autrefois des usines d’étoiles florissantes. Cette recherche révolutionnaire a éclairé la température, la densité et l’interaction de la lumière des étoiles, du rayonnement et de la matière pendant cette période.

La fascinante galaxie BRI 1335-0417 :

Ajoutant à son impressionnant portfolio, Hubble a capturé la plus ancienne et la plus lointaine galaxie spirale connue, BRI 1335-0417. Cette galaxie, malgré une masse similaire à notre Voie lactée, présente un taux remarquable de formation d’étoiles. Les astronomes sont particulièrement intrigués par sa structure spirale et sa formation en forme de barre, qui pourrait influencer le mouvement du gaz au sein de la galaxie. Grâce à ces observations, les scientifiques ont obtenu des informations précieuses sur l’évolution du début de l’univers et la formation des galaxies spirales.

FAQ :

Q : À quelle distance se trouve NGC 2441 ?

R : NGC 2441 est située à environ 100 millions d’années-lumière de la Terre.

Q : Quelle est la signification de l’imageur en infrarouge moyen MIRI de Hubble ?

R : L’imageur en infrarouge moyen MIRI de Hubble permet aux scientifiques de détecter et d’étudier des objets émettant un rayonnement infrarouge, tels que de jeunes objets stellaires et la composition moléculaire des galaxies.

Q : Pourquoi la découverte de diverses molécules dans les galaxies est-elle importante ?

R : La découverte de diverses molécules fournit des informations précieuses sur les propriétés physiques, la température et la densité des galaxies, offrant des aperçus sur l’évolution galactique du début de l’univers.

Q : Qu’est-ce qui rend la galaxie BRI 1335-0417 remarquable ?

R : BRI 1335-0417 est la plus ancienne et la plus lointaine galaxie spirale connue. Elle présente un taux élevé de formation d’étoiles et ses caractéristiques uniques offrent une compréhension plus approfondie de la formation du début de l’univers.