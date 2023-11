Tecno a récemment dévoilé son dernier smartphone, le Tecno Spark Go 2024, en Malaisie et aux Philippines. S'appuyant sur le succès de son prédécesseur, le Tecno Spark Go 2023, ce nouveau modèle apporte plusieurs améliorations intéressantes. Alors que le modèle 2023 comportait un SoC MediaTek Helio A22 quadricœur, le modèle 2024 est alimenté par un chipset Unisoc T606, promettant des performances et une efficacité améliorées.

L’une des caractéristiques remarquables du Tecno Spark Go 2024 est son écran LCD HD+ de 6.6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Notamment, l'écran intègre un port dynamique qui crée une animation pop-up unique en forme de pilule, rappelant Dynamic Island d'Apple. Cette fonctionnalité innovante ajoute une touche d’élégance à l’expérience utilisateur globale.

Au niveau matériel, le Tecno Spark Go 2024 est équipé d'un SoC UniSoC T606 couplé au GPU Mali G57. Il dispose également de 4 Go de RAM, qui peuvent être virtuellement étendus jusqu'à 8 Go, et jusqu'à 128 Go de stockage extensible. Grâce à sa généreuse capacité de stockage, les utilisateurs peuvent désormais stocker davantage de leurs contenus multimédia préférés sans craindre de manquer d'espace.

Dans le département caméra, le Tecno Spark Go 2024 dispose d'une caméra arrière principale de 13 mégapixels ainsi que d'une caméra secondaire alimentée par l'IA. De plus, il arbore une caméra frontale de 8 mégapixels logée dans une fente perforée alignée au centre en haut de l’écran, garantissant de superbes selfies.

L’appareil est alimenté par une batterie de 5,000 10 mAh prenant en charge une charge filaire de XNUMX W. Cela garantit que les utilisateurs peuvent profiter d’une utilisation prolongée sans recharge fréquente. L'ajout d'un port USB Type-C et d'un capteur d'empreintes digitales latéral améliore encore l'aspect pratique et sécuritaire du smartphone.

FAQ:

Q : Quel est le prix et la disponibilité du Tecno Spark Go 2024 ?

R : Le Tecno Spark Go 2024 est disponible en quatre options de couleurs et coûte 399 RM (environ 7,200 3,899 Rs) en Malaisie et 5,900 XNUMX PHP (environ XNUMX XNUMX Rs) aux Philippines.

Q : Quand le Tecno Spark Go 2024 sera-t-il en vente aux Philippines ?

R : Le Tecno Spark Go 2024 sera mis en vente à partir du 25 novembre aux Philippines.

Q : Quelles sont les options de connectivité du Tecno Spark Go 2024 ?

R : Le Tecno Spark Go 2024 offre une connectivité 4G, WiFi, Bluetooth et GPS.

Dans l’ensemble, le Tecno Spark Go 2024 se présente comme un digne successeur de son prédécesseur, offrant des fonctionnalités et des mises à niveau attrayantes qui répondent aux besoins des passionnés de technologie. Avec son design attrayant, son matériel puissant et son écran amélioré, ce smartphone a le potentiel de se démarquer sur le marché concurrentiel.