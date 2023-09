Tecno Pova 5 Pro 5G : un mélange de performances et de design

Le Tecno Pova 5 Pro 5G est la dernière offre de la société, visant à offrir un design et des performances de jeu uniques. Au prix de Rs. Au prix de 14,999 5 $, cet appareil XNUMXG se démarque par son design arrière original doté de plusieurs bandes LED RVB. L'appareil adopte une conception ARC, avec une configuration à double caméra logée dans une découpe distinctive.

Sur le devant, vous trouverez un écran de 6.78 pouces avec un rapport hauteur/largeur de 20.5:9 et un verre Panda pour la protection. L'appareil a une lunette plus épaisse en bas par rapport aux autres côtés et une caméra frontale perforée près du haut.

En termes de design, le Tecno Pova 5 Pro est fabriqué en polycarbonate et présente un format légèrement volumineux. Il est disponible en deux couleurs : Dark Illusion et Silver Fantasy. La construction du téléphone est robuste et il ne semble pas glissant en main.

L’appareil arbore un écran IPS LCD Full HD+ de 6.78 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Bien que l’écran soit suffisamment lumineux et utilisable à l’extérieur, il existe de légères incohérences dans les taux de rétroéclairage et de rafraîchissement. Néanmoins, la reproduction globale des couleurs et les angles de vision sont corrects.

Dans le département appareil photo, le Tecno Pova 5 Pro dispose d'un système à double caméra avec un appareil photo principal de 50 MP et un appareil photo portrait de 0.8 MP. L'appareil photo principal offre des portraits corrects, mais a tendance à trop rendre les images plus nettes et a du mal avec la plage dynamique. L'application appareil photo n'est pas la plus rapide, mais elle propose diverses options et modes. L'appareil photo frontal de 16 MP fonctionne bien, surtout sans les modes beauté, et convient à une utilisation sur les réseaux sociaux.

Sous le capot, le Pova 5 Pro est alimenté par le chipset Dimensity 6080 de MediaTek, accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Il fonctionne sur HiOS 13.1, basé sur Android 13, et offre une expérience utilisateur personnalisable et riche en fonctionnalités. Le téléphone gère plusieurs applications en douceur, mais peut occasionnellement perdre des images. Les performances de jeu sont satisfaisantes, avec la possibilité de jouer à des jeux comme BGMI à environ 40 images par seconde.

L'appareil contient une batterie de 5,000 68 mAh et est livré avec un chargeur rapide de 70 watts, offrant une autonomie d'une journée et un temps de charge rapide d'environ 5 minutes. Les fonctionnalités de connectivité telles que la XNUMXG, le Wi-Fi, le Bluetooth et le GPS fonctionnent bien. Le téléphone fournit également des haut-parleurs adaptés pour regarder des vidéos et jouer à des jeux.

En conclusion, le Tecno Pova 5 Pro 5G offre un mélange de performances et de design. Bien qu'il excelle en termes de performances de jeu et de connectivité, il présente certains problèmes de performances et des choix logiciels discutables. Néanmoins, si vous recherchez un appareil 5G économique avec un design unique, le Tecno Pova 5 Pro mérite d'être considéré.

