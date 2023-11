Tecno Phantom V Flip : un succès dormant sur le marché des téléphones pliables

Les téléphones pliables ont pris d’assaut le monde de la technologie, offrant un mélange unique d’écran étendu et de format compact. Samsung, avec ses modèles Galaxy Fold et Z Flip, a ouvert la voie à cette tendance innovante en 2019 et 2020. Cependant, d’autres marques comme Motorola, Oppo et OnePlus ont depuis rejoint le mouvement des téléphones pliables.

Tecno est une marque qui a récemment fait des vagues sur le marché des téléphones pliables. Auparavant considéré comme relativement obscur dans l'arène mondiale de la téléphonie, Tecno a fait une entrée impressionnante avec ses offres pliables. Après avoir présenté son premier téléphone pliable au Mobile World Congress, Tecno est de retour avec son deuxième pliable, le Tecno Phantom V Flip.

Ce qui distingue le Tecno Phantom V Flip de ses concurrents, c'est son approche de l'abordabilité. Il propose le modèle pliable à clapet le plus économique du marché indien, au prix de 54,999 XNUMX roupies. Cette tarification stratégique pourrait contribuer à changer la perception des téléphones pliables en tant que nouveautés haut de gamme, les rendant ainsi plus accessibles à un public plus large.

Le Tecno Phantom V Flip est non seulement abordable, mais aussi élégant. Il présente un design luxueux avec un dos en cuir végétalien de première qualité et un cadre en aluminium. Le téléphone est disponible dans une couleur violette flashy ou dans une option en cuir végétalien noir plus sobre. Malgré une charnière légèrement plus lâche par rapport aux autres modèles, elle reste fonctionnelle et offre une prise en main confortable.

Une caractéristique remarquable du Tecno Phantom V Flip est sa fermeture transparente, sans espace notable entre les deux moitiés de l’écran une fois plié. Ce raffinement améliore non seulement l'esthétique du téléphone, mais empêche également la poussière et les peluches de pénétrer dans l'appareil lorsqu'il est dans votre poche.

Une fois déplié, le Tecno Phantom V Flip arbore un écran AMOLED 6.9 Hz de 120 ​​pouces, offrant des visuels éclatants et un défilement fluide. Le téléphone dispose également d’un écran AMOLED externe circulaire de 1.32 pouces, ce qui ajoute à son apparence visuellement frappante. Bien que la fonctionnalité de l'écran externe soit plus limitée par rapport aux autres téléphones à clapet du marché, il sert également de viseur à selfie et d'affichage de widgets.

En termes de performances de l'appareil photo, le Tecno Phantom V Flip impressionne avec un appareil photo principal de 64 mégapixels et un appareil photo ultra-large de 13 mégapixels. Bien qu'il fonctionne bien dans des conditions bien éclairées, la photographie en basse lumière et les prises de vue ultra-larges sont moins impressionnantes. Les amateurs de selfie préféreront peut-être utiliser l’appareil photo principal avec l’écran extérieur pour des autoportraits de premier ordre.

Le Tecno Phantom V Flip est alimenté par la puce Dimensity 8050 de MediaTek, accompagnée de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Bien qu’il ne dispose pas de la même puissance de traitement que certains appareils pliables concurrents, il gère toujours plusieurs applications de manière fluide et peut gérer des jeux graphiquement exigeants. L'ajout de haut-parleurs stéréo améliore l'expérience multimédia globale.

Dans l’ensemble, le Tecno Phantom V Flip s’avère être un succès sur le marché des téléphones pliables. Son prix abordable, son design élégant et ses performances solides en font une option attrayante pour les consommateurs souhaitant adopter cette nouvelle technologie.

