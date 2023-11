PHANTOM V Flip 5G de TECNO : révolutionner les téléphones à clapet avec de puissantes capacités de photographie

La sous-marque haut de gamme de TECNO, PHANTOM, a lancé le PHANTOM V Flip 5G, le tout premier téléphone à clapet révolutionnaire de la marque. Cet appareil révolutionnaire introduit non seulement un nouveau facteur de forme sur le marché, mais révolutionne également la façon dont nous prenons des photos grâce à son puissant système de caméra.

Le PHANTOM V Flip 5G est équipé d’une remarquable configuration de caméra 64MP+13MP+32MP, établissant une nouvelle norme pour les téléphones à clapet. Son appareil photo principal offre la résolution la plus élevée du marché, permettant aux utilisateurs de capturer des détails époustouflants grâce à son ouverture f/1.7 et ses pixels de 1.6 μm (4 en 1). Grâce aux technologies avancées de TECNO telles que PDAF, ISOCELL Pixel Isolation et Pixel Fusion Algorithm, la caméra offre des performances nocturnes inégalées, même dans les environnements les plus sombres. Avec des capacités améliorées en basse lumière et une précision des couleurs améliorée, le PHANTOM V Flip 5G garantit que vos photos sont toujours éclatantes et pleines de vie.

Que vous soyez fan de selfies ou de photos de groupe, le PHANTOM V Flip 5G est là pour vous. Sa caméra frontale à mise au point automatique à double flash de 32 MP est parfaite pour les selfies dans des conditions de faible luminosité, grâce à son algorithme intégré de double flash à micro-fente et de super lampe de poche. De plus, l'appareil photo est doté d'une mise au point automatique pour un suivi précis du sujet, ce qui permet d'obtenir des selfies et des vlogs d'une clarté cristalline.

Mais le PHANTOM V Flip 5G est plus qu’un simple appareil photo puissant. Sa construction rabattable ouvre un monde de possibilités de prise de vue avec le système avancé FreeCam. Les utilisateurs peuvent désormais capturer des moments magiques sous tous les angles, qu'il s'agisse de photos de groupe, de selfies détaillés avec la caméra arrière, de prises de vue en contre-plongée ou de time-lapses captivants. Grâce à la capture contrôlée par les gestes et la voix, vous pouvez libérer votre créativité sans avoir à tenir le téléphone.

Non seulement le PHANTOM V Flip 5G excelle en termes de fonctionnalités et de performances, mais il se démarque également par son design élégant. L'appareil est doté d'un cuir classique de qualité supérieure à motif litchi, couramment utilisé dans la mode de luxe et les véhicules haut de gamme, ajoutant une touche de sophistication et de style. Il est disponible en deux couleurs élégantes : Mystic Dawn et Iconic Black.

Avec son écran de couverture polyvalent personnalisé innovant « The Planet », le PHANTOM V Flip 5G réinvente une utilisation pratique et un design charmant. L'écran AMOLED circulaire de 1.32 pouces offre un contrôle simple avec un seul pouce et des fonctionnalités personnalisables telles que des fonds d'écran, des Tmojis, des animaux virtuels interactifs 3D et des widgets intelligents. L'écran principal se déploie sur un écran FHD+ de 6.9 ​​pouces sans plis, offrant une expérience visuelle captivante.

Pour vous assurer que vous pouvez profiter de toutes ces fonctionnalités sans vous soucier de la durée de vie de la batterie, le PHANTOM V Flip 5G est équipé d'une super batterie de 4000 45 mAh et prend en charge une charge flash de 15 W. Avec seulement 50 minutes de charge, vous pouvez atteindre 45 % de batterie, et une recharge complète ne prend que XNUMX minutes.

Le PHANTOM V Flip 5G de TECNO établit une nouvelle référence en matière de téléphones à clapet, combinant des capacités de photographie avancées avec un design innovant. Il s'agit d'un appareil qui capture véritablement l'essence de l'engagement de TECNO à fournir une technologie de pointe et des expériences utilisateur inégalées.

Foire Aux Questions (FAQ)

