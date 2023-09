Le HAYLOU X1 2023 : des écouteurs élégants et stylés avec des fonctionnalités impressionnantes

Les écouteurs HAYLOU X1 2023 sont le dernier ajout à la gamme de la marque, offrant un design épuré et familier avec une finition brillante. Ces écouteurs sont livrés avec un élégant boîtier en métal qui ressemble à un caillou et se glisse facilement dans n'importe quelle poche. La marque est minime, avec juste le marquage de la marque sur le boîtier, qui comporte une lumière LED autour du port de chargement.

Côté fonctionnalités, les écouteurs HAYLOU X1 2023 offrent la plupart des fonctionnalités attendues. La qualité sonore est correcte, avec un son clair et net, et une fonction d'égalisation permet aux utilisateurs de personnaliser le son selon leurs préférences. De plus, les écouteurs prennent en charge les fonctions de lecture/pause automatique et d’assistant vocal, offrant ainsi une commodité d’utilisation. Bien que l'application qui l'accompagne ne permette que deux commandes de chaque côté, les autres fonctionnalités essentielles sont présentes et les utilisateurs peuvent les personnaliser en fonction de leurs besoins.

Par rapport aux derniers écouteurs HAYLOU, l'ensemble des fonctionnalités des écouteurs HAYLOU X1 2023 est légèrement limité. Cependant, ils offrent toujours des performances satisfaisantes, avec des niveaux de volume décents, une latence minimale et des aigus, des graves et des médiums impressionnants. Les basses sont particulièrement remarquables, surtout lorsque vous utilisez le réglage rock EQ.

Les écouteurs HAYLOU X1 2023 sont dotés de commandes tactiles réactives et fonctionnent globalement bien. Ils sont agréables à porter et présentent un design épuré et discret. L’étui de chargement lui-même est également remarquable, ajoutant à l’attrait général des écouteurs.

Principales caractéristiques:

– Boîtier métallique mat élégant et élégant

– Puissant pilote dynamique à diaphragme plaqué titane de 12 mm

– Technologie Bluetooth 5.3 améliorée

- Réinitialisation pratique en un seul clic et son d'égalisation personnalisable

– Longue durée de vie de la batterie, offrant de la musique non-stop jusqu'à 24 heures

Dans l’ensemble, les écouteurs HAYLOU X1 2023 sont une option décente pour ceux qui recherchent une paire d’écouteurs élégante et fiable. Avec leurs fonctionnalités et leur design impressionnants, ils offrent une expérience audio satisfaisante pour une utilisation quotidienne.

