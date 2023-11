TeamGroup lance une RAM DDR5 écologique pour réduire l'empreinte carbone sur le marché de la mémoire

Dans le cadre de sa dernière initiative visant à promouvoir la durabilité, TeamGroup a dévoilé une gamme révolutionnaire de RAM DDR5 respectueuse de l'environnement, visant à minimiser l'empreinte carbone associée à la fabrication de RAM. En employant des pratiques et des matériaux innovants, TeamGroup cherche à contribuer à une industrie technologique plus verte.

Au lieu de s'appuyer sur des méthodes de fabrication conventionnelles, TeamGroup a révolutionné le processus de production de RAM DDR5. Dans son communiqué de presse, l'entreprise a révélé que la création de 10,000 73 dissipateurs thermiques en aluminium recyclé entraîne une réduction remarquable de XNUMX % des émissions de carbone. De plus, ils ont mis en place des emballages certifiés par le Forest Stewardship Council, garantissant que leurs matériaux d'emballage proviennent de sources durables.

La RAM T-Force Vulcan Eco DDR5 de TeamGroup offre des capacités de performances impressionnantes. Avec un débit allant jusqu'à 6,000 3.0 MT/s, la mémoire est compatible avec les profils d'overclocking de mémoire AMD EXPO et Intel XMP 5. Notamment, la RAM DDRXNUMX intègre également un code de vérification des erreurs (ECC) intégré, augmentant sa fiabilité et sa stabilité, la rendant adaptée aux environnements professionnels.

Selon le kit choisi, la Latence CAS peut varier. Le kit DDR5-5600 bénéficie d'un indice CL40, offrant la latence la plus élevée parmi les options. A l’inverse, deux kits DDR5-6000 sont disponibles : l’un avec un classement CL38 et l’autre avec CL30 (avec la tension la plus élevée). Tous les kits T-Force Vulcan Eco commencent à 32 Go, comprenant deux modules de 16 Go pour un fonctionnement double canal.

Bien que les spécifications indiquent que les kits T-Force Vulcan Eco DDR5 sont comparables aux autres options haut de gamme disponibles, les performances réelles nécessiteront une vérification indépendante via des tests de référence. Il convient de noter que la RAM TeamGroup provient de Micron, un fabricant réputé, recueillant des commentaires positifs de la part des utilisateurs au fil des années.

Bien que la série Eco-friendly Vulcan ne puisse pas rivaliser avec les offres DDR5 les plus extrêmes du marché, comme la RAM DDR5-8000 de Corsair, elle a sans aucun doute sa place. Cette solution de mémoire séduit particulièrement les individus consciencieux qui cherchent à réduire leur impact environnemental, même en effectuant de petits ajustements dans leurs choix technologiques.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Comment la RAM DDR5 écologique de TeamGroup contribue-t-elle à réduire l'empreinte carbone ?

TeamGroup a mis en œuvre des pratiques durables dans le processus de fabrication et utilise des dissipateurs thermiques en aluminium recyclé, ce qui entraîne une réduction significative de 73 % des émissions de carbone. Ils ont également adopté des emballages certifiés par le Forest Stewardship Council, garantissant des matériaux provenant de sources durables.

2. Quelles sont les caractéristiques de performances offertes par la RAM DDR5 T-Force Vulcan Eco ?

La RAM T-Force Vulcan Eco DDR5 offre un débit allant jusqu'à 6,000 3.0 MT/s, prend en charge les profils d'overclocking de mémoire AMD EXPO et Intel XMP XNUMX et intègre un code de vérification des erreurs (ECC) sur la puce pour une fiabilité et une stabilité améliorées.

3. Existe-t-il différentes options de latence CAS disponibles pour la RAM DDR5 T-Force Vulcan Eco ?

Oui, la Latence CAS varie en fonction du kit choisi. Le kit DDR5-5600 offre un indice de latence de CL40, tandis que deux kits DDR5-6000 sont disponibles avec des indices de latence CL38 et CL30.

4. Quelle est la capacité de démarrage de la RAM DDR5 T-Force Vulcan Eco ?

Tous les kits T-Force Vulcan Eco commencent à 32 Go, comprenant deux modules de 16 Go pour un fonctionnement double canal.

5. La RAM DDR5 T-Force Vulcan Eco est-elle comparable aux autres options haut de gamme ?

Bien que les spécifications suggèrent que la RAM T-Force Vulcan Eco DDR5 est compétitive par rapport aux autres offres haut de gamme, des tests de référence indépendants sont nécessaires pour confirmer ses capacités de performances.