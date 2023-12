Des fouilles archéologiques à Newport révèlent de riches artefacts historiques

Résumé : Des fouilles archéologiques en cours à Newport, dans le Kentucky, jettent un nouvel éclairage sur l'histoire du parc Général James Taylor. L'équipe d'experts et d'étudiants travaillant sur les fouilles ont déjà découvert un morceau de poterie amérindienne, confirmant que la terre était habitée avant la construction de la caserne de Newport au début des années 1800. Les découvertes incluent également des poteries anglaises et des pièces de verre en bouteille, offrant des informations précieuses sur le régime alimentaire des gens, leur situation économique et les tendances populaires de l'époque. Le projet approfondit non seulement notre compréhension du passé de Newport, mais constitue également une expérience éducative transformatrice pour les participants impliqués.

En creusant sur le site, Patrick Coggins, étudiant diplômé de la Northern Kentucky University, a révélé l'importance de la caserne pour l'histoire militaire de la région. Il a noté que les casernes jouaient un rôle central, chaque événement militaire majeur dans la région des trois États tournant autour de Newport ou retournant à celui-ci.

Pour Coggins, ces fouilles archéologiques sont plus qu’un simple projet académique ; c'est une façon de faire revivre l'histoire. La découverte d'artefacts comme la poterie amérindienne et la poterie anglaise lui donne un lien tangible avec les gens qui nous ont précédés. Coggins estime que de telles expériences peuvent rendre l’histoire plus accessible, en particulier pour les futurs professeurs d’histoire comme lui.

La ville de Newport reconnaît également l'importance de préserver l'importance historique du parc Général James Taylor. Alors que l'avenir du parc est envisagé, la ville veut s'assurer que sa riche histoire soit mémorisée et intégrée dans tous les plans d'avenir.

Les fouilles archéologiques en cours à Newport témoignent de l'importance de comprendre et d'apprécier notre passé. En mettant au jour ces artefacts, l'équipe d'experts et d'étudiants préserve l'histoire de la région et encourage un lien plus profond avec notre patrimoine humain commun.

