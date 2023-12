Le règne de la mode de Taylor Swift se poursuit à New York

La ville de New York a une fois de plus eu droit à un spectacle de mode alors que la talentueuse Taylor Swift a honoré les rues de sa présence. L'artiste lauréate d'un Grammy, connue pour son sens du style impeccable, a facilement attiré l'attention avec son dernier ensemble.

S'écartant de sa tenue glamour habituelle, Swift a présenté ses prouesses en matière de mode dans un manteau chic à carreaux à simple boutonnage. Le manteau, associé à une jupe assortie et à un haut noir classique, respirait la simplicité et le style. Elle a complété le look avec des collants noirs à motifs et d'élégants escarpins noirs, le tout accentué par un élégant sac à main auburn.

L'attention de Swift aux détails n'a jamais faibli lorsqu'elle a accessoirisé avec son rouge à lèvres rouge et son eye-liner œil de chat. Des boucles d'oreilles en forme de goutte de diamant éblouissantes ont ajouté une touche supplémentaire de glamour à la tenue. La chanteuse de 33 ans sait clairement comment s'imposer partout où elle passe.

De retour à New York après un week-end romantique avec son petit ami de la NFL Travis Kelce, Swift a continué d'impressionner les fans avec ses choix de mode. Pendant leur temps ensemble, elle a assisté à l'un des matchs de Kelce, arborant un manteau en peluche rouge qui a suscité des spéculations parmi les fans. Beaucoup pensaient qu'il ressemblait à celui porté auparavant par Brittany Mahomes, la partenaire de Kelce, ce qui conduit à la théorie selon laquelle Swift l'aurait peut-être emprunté.

La frénésie de la mode ne s’est pas arrêtée là. Swift a également été aperçu dans un bar sur le thème de Noël à Kansas City, portant ce qui semblait être des pulls écureuil assortis avec les coéquipiers de Kelce et leurs partenaires. Ce choix vestimentaire ludique a suscité de l'enthousiasme et des spéculations sur les plateformes de médias sociaux, les fans spéculant sur un clin d'œil au tweet viral de Kelce de 2011 à propos d'un écureuil dégustant un morceau de pain.

Le règne de Taylor Swift dans la mode continue de captiver le public, démontrant sa capacité à mélanger sans effort style et simplicité. À chaque apparition publique, elle consolide son statut d’icône de la mode et laisse les fans attendre avec impatience sa prochaine déclaration de mode influente.