Une nouvelle orientation pour le goût du Danforth : favoriser les liens communautaires

Le festival de rue Taste of the Danforth, un événement annuel bien-aimé dans la communauté GreekTown de Toronto, subit une transformation en 2024. Le GreekTown on the Danforth BIA, l'organisation responsable de l'organisation du festival, a pris la décision d'annuler l'événement pour cette année. . Au lieu de cela, ils se concentrent désormais sur la création de liens communautaires encore plus forts et sur la garantie de la durabilité à long terme du festival.

L'annulation intervient alors que la BIA a reconnu les défis financiers auxquels elle a été confrontée en 2023, lorsqu'elle a connu un déficit de collecte de fonds. La décision de ne pas augmenter les cotisations de ses membres de près de 20 pour cent a été prise pour alléger le fardeau des entreprises locales et donner la priorité à leur reprise économique après la pandémie en cours. Cependant, cette décision a laissé au BIA des fonds insuffisants pour continuer à accueillir le festival sous son format traditionnel.

Avec ce changement, le BIA vise à explorer des stratégies alternatives pour revitaliser le festival tout en adoptant une approche plus centrée sur la communauté. Ils prévoient de collaborer avec les entreprises locales, les résidents et divers organismes communautaires, en tirant parti de leur expertise et de leurs ressources collectives pour créer un événement plus inclusif et engageant dans les années à venir.

En se concentrant sur les liens communautaires, le BIA vise à rassembler des individus d'horizons divers et à mettre en valeur l'esprit dynamique de GreekTown. Ils cherchent à mettre en valeur non seulement le riche patrimoine culturel, mais également les talents et les passions uniques des membres de la communauté.

En l'absence du traditionnel festival Taste of the Danforth en 2024, la GreekTown sur la ZAC de Danforth encourage les résidents et les visiteurs à explorer les entreprises, les restaurants et les offres culturelles dynamiques du quartier tout au long de l'année. En soutenant les établissements locaux, les individus peuvent contribuer à la croissance et à la vitalité continues de la communauté.

QFP

Qu’est-ce qui a conduit à l’annulation du festival Taste of the Danforth pour 2024 ?

La ville grecque de Danforth BIA a décidé de ne pas augmenter les prélèvements sur ses membres de près de 20 pour cent afin de financer le festival, compte tenu des défis financiers rencontrés en 2023. Cette décision a été prise pour soutenir la reprise des entreprises locales après la pandémie et assurer leur pérennité à long terme.

Quelle est la nouvelle orientation du festival ?

Le BIA se concentre désormais sur la promotion des liens communautaires et l’exploration de stratégies alternatives pour revitaliser le festival. Ils prévoient de collaborer avec les entreprises locales, les résidents et les organismes communautaires pour créer un événement plus inclusif et plus engageant à l'avenir.

Comment les individus peuvent-ils soutenir la communauté de GreekTown en l’absence du festival ?

Les résidents et les visiteurs sont encouragés à explorer les entreprises dynamiques, les restaurants et les offres culturelles du quartier GreekTown tout au long de l'année. Soutenir les établissements locaux contribue à la croissance et à la vitalité continues de la communauté.