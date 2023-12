Une nouvelle étude révèle des résultats surprenants sur les villes abordables pour les Américains de la classe moyenne

Une étude récente menée par le Ludwig Institute for Shared Economic Prosperity (LISEP) a mis en lumière les meilleures et les pires villes des États-Unis pour les individus de la classe moyenne et ouvrière. Contrairement à la croyance populaire, l’étude suggère que les villes où les logements sont traditionnellement inabordables pourraient en réalité offrir davantage d’opportunités à ce groupe démographique.

San Jose, en Californie, avec un prix médian de l'immobilier de plus de 1.3 million de dollars, revendique la première place sur la liste des 50 principales zones métropolitaines analysées par le LISEP. À l’opposé, Fresno, en Californie, située à 150 milles au sud-est, occupe la dernière place avec un prix médian de l’immobilier d’environ 360,000 XNUMX $. Ce classement peut surprendre, car San Jose est connu pour être l'un des marchés immobiliers les plus chers du pays.

Les chercheurs du LISEP ont découvert que même si des villes comme San Jose et San Francisco ont connu des taux d'inflation importants depuis 2005, les taux de salaires ont également augmenté. D'un autre côté, Fresno a connu une hausse stupéfiante de 66.7 % du coût de la vie, en particulier des prix de l'immobilier, ce qui a entraîné une baisse de 3 % du pouvoir d'achat du travailleur moyen. Il est choquant de constater que l’étude révèle que près de 60 % des ménages de la classe moyenne et des travailleurs de Fresno ont du mal à répondre à leurs besoins fondamentaux.

Pour mieux comprendre l'habitabilité de différentes régions des États-Unis, les chercheurs ont suivi l'évolution des prix de l'immobilier, des coûts de la nourriture, des frais de garde d'enfants et d'autres nécessités. Ils ont également analysé les salaires ajustés au coût de la vie et au pourcentage de la population incapable d’obtenir un emploi à temps plein rémunéré pour vivre. En considérant ces facteurs collectivement, le LISEP visait à comprendre la dynamique économique qui a un impact sur les populations à revenus faibles et modérés.

Les résultats de cette étude remettent en question l'idée selon laquelle les villes chères sont intrinsèquement préjudiciables aux individus de la classe moyenne. Il souligne la nécessité pour les décideurs politiques de comprendre les caractéristiques uniques des économies régionales et leurs effets sur les différents groupes de revenus. En fin de compte, cela ouvre la voie à une élaboration de politiques plus responsables, répondant aux défis spécifiques auxquels sont confrontés les Américains de la classe moyenne et ouvrière.

Alors que la montée de l'inflation et l'essor du marché immobilier de ces dernières années ont rendu l'achat d'une maison de plus en plus difficile pour de nombreuses personnes, cette étude offre une nouvelle perspective sur l'abordabilité des villes à travers le pays. Il exhorte les décideurs politiques à prendre en compte un éventail plus large de facteurs au-delà du simple prix de l’immobilier lors de l’évaluation de l’habitabilité et des opportunités économiques pour les Américains de la classe moyenne.

