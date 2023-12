Un soldat porté disparu après un incident survenu sur le pont Talmadge, Fort Stewart demande l'aide du public

By

Fort Stewart a publié de nouvelles informations concernant un soldat qui a sauté dimanche du pont Talmadge à Savannah. Malgré les efforts de recherche en cours, la CPS. Estephan Nielsen n’a pas encore été retrouvé. L'armée s'adresse désormais au public pour obtenir toute information susceptible de faciliter l'enquête.

Le pont Talmadge a été temporairement fermé lorsque les équipes d'urgence sont arrivées sur les lieux. En raison de la nature de cet incident, le WTOC a fait une exception à sa politique habituelle de signalement et a partagé ces détails dans l'espoir de recueillir des informations cruciales. Des conseils anonymes peuvent être soumis via le formulaire en ligne de soumission d'un conseil de l'Army CID.

CPS. Nielsen est actuellement répertorié comme étant en service inconnu, ce qui signifie que l'armée n'est pas en mesure de déterminer sa localisation. Ce statut administratif est utilisé lorsque la localisation d'un militaire ne peut être confirmée.

Cet incident rappelle l’importance du soutien en matière de santé mentale pour les militaires, hommes et femmes. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés, de l’aide est disponible. La ligne de vie 988 Suicide and Crisis est une ressource précieuse qui offre un soutien immédiat. Les personnes liées à l’armée peuvent appuyer sur le 1 pour accéder à la ligne de crise militaire.

Fort Stewart et les autorités se consacrent à retrouver la CPS. Nielsen et exhortent toute personne ayant des informations à se manifester. Ensemble, nous pouvons soutenir ceux qui en ont besoin et empêcher que de telles tragédies ne se reproduisent à l’avenir.

