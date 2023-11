Présentation de la Ducati Panigale V4 SP2 30e anniversaire 916 – Une merveille en édition limitée

Ducati ne manque jamais d'étonner les passionnés de moto par son innovation et son design époustouflant. Cette année, le 7 novembre 2023, Borgo Panigale a dévoilé son dernier chef-d'œuvre, la Ducati Panigale V4 SP2 30e anniversaire 916 en édition limitée. Cette moto extraordinaire rend hommage à l'emblématique 916 conçue par Massimo Tamburini tout en incorporant des éléments modernes et une livrée à couper le souffle qui célèbre le moment victorieux de Carl Fogarty en tant que champion du monde Superbike 1999.

Ce qui distingue cette moto, c'est la livrée exclusive créée par Centro Stile Ducati, mettant en valeur à la fois le charme intemporel de la 916 et la saveur contemporaine de 2023. Limitée à seulement 500 exemplaires, cette Panigale V4 SP2 30e Anniversaire 916 est le rêve d'un collectionneur. Chaque moto sera numérotée individuellement et accompagnée d'un certificat d'authenticité, ce qui en fera un véritable trésor pour tout passionné de Ducati.

Explorons maintenant les composants de performance qui rendent cette machine en édition limitée vraiment exceptionnelle. La fibre de carbone domine l'esthétique de la moto, avec des éléments tels que des conduits d'air en fibre de carbone, un bouclier thermique sur l'échappement, des ailes, un garde-boue, un carter d'embrayage à sec et même des roues en fibre de carbone à cinq branches. Ces roues, pesant trois livres de moins que les roues forgées Marchesini trouvées sur la Panigale V4 S, offrent une réduction sans précédent du moment d'inertie de 26 pour cent à l'avant et de 46 pour cent à l'arrière.

En plus des composants en fibre de carbone, la Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 dispose d'une configuration de frein avant remarquable comprenant des étriers Brembo Stylema R avec conduits de refroidissement. Le maître-cylindre Brembo MCS est livré avec un dispositif de réglage à distance, permettant aux pilotes d'affiner leurs réglages de frein en déplacement sans aucun outil.

De plus, cette superbike comprend un embrayage à sec STM-EVO, des repose-pieds réglables en aluminium usiné, un levier de vitesses rapide haut et bas standard et le système avancé Ducati Data Analyser+. Pour ceux qui souhaitent faire passer leur expérience de conduite au niveau supérieur, le kit de course accompagnant chaque moto contient des capuchons en aluminium usiné, un kit de retrait de support de plaque d'immatriculation, un couvercle d'embrayage ouvert et le système Ducati Data Analyser+.

Si vous avez hâte de posséder cette machine exceptionnelle, rendez-vous chez votre concessionnaire Ducati local en mars 2024. N'oubliez pas qu'avec seulement 500 unités disponibles dans le monde, cette merveille en édition limitée sera rapidement acquise. Les prix varient selon les régions, avec un PDSF de 45,995 53,995 $ aux États-Unis et de XNUMX XNUMX $ CDN au Canada.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Combien d'unités de la Ducati Panigale V4 SP2 30e Anniversaire 916 seront produites ?

Seules 500 unités de ce vélo en édition limitée seront fabriquées.

2. Quelles sont les particularités de la Panigale V4 SP2 30e Anniversaire 916 ?

Cette moto extraordinaire est dotée de composants exclusifs en fibre de carbone, notamment des conduits d'air, des ailes, des roues et bien plus encore. Il comprend également une configuration de frein avant remarquable, un embrayage à sec STM-EVO, des repose-pieds réglables en aluminium usiné et le système avancé Ducati Data Analyser+.

3. Quand la Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 sera-t-elle disponible à l'achat ?

La moto devrait arriver chez les concessionnaires Ducati du monde entier en mars 2024, mais agissez rapidement car elle ne sera disponible que jusqu'à ce que les 500 unités soient vendues.

4. Combien coûte la Ducati Panigale V4 SP2 30e Anniversaire 916 ?

Les prix varient selon la région. Aux États-Unis, le PDSF est de 45,995 53,995 $, tandis qu'au Canada, il est de XNUMX XNUMX $ CAN.