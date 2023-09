Rejoignez le « Take a Breath Challenge » de l'Asthma Society pour soutenir le travail transformateur en Irlande

L'Asthma Society of Ireland célèbre son cinquantième anniversaire en organisant le « Take a Breath Challenge », un événement qui vise à collecter des fonds pour son précieux travail. Eilís Ní Chaithnía, représentante de la Société de l'asthme, a rejoint Alan Morrissey lors de l'émission Morning Focus de vendredi pour discuter de l'événement et encourager tout le monde à participer.

Le défi, prévu fin septembre, invite individuels et groupes à se lancer dans une randonnée. Les participants se réuniront pour terminer la randonnée tout en collectant des fonds essentiels pour la Société de l'asthme. L'événement promet d'être une expérience mémorable et enrichissante pour les personnes impliquées.

Au cours de l'entretien, Ní Chaithnía a donné un aperçu du travail de la Société de l'asthme et des services qu'elle offre aux personnes souffrant d'asthme. Elle a souligné l'importance de soutenir leur cause, particulièrement à la lumière de l'anniversaire marquant de l'organisation. En participant au « Take a Breath Challenge », les gens peuvent faire une différence tangible dans la vie des personnes asthmatiques en Irlande.

Le « Take a Breath Challenge » aura lieu du 29 septembre au 1er octobre. Si vous souhaitez participer à cet événement ou en savoir plus sur la Société de l'asthme, vous pouvez visiter sa page Facebook à l'adresse www.facebook.com/asthmasociety.

En participant au « Take a Breath Challenge », vous pouvez contribuer au travail de transformation de l'Asthma Society en Irlande et contribuer à avoir un impact positif sur la vie des personnes asthmatiques. Rejoignez le défi, relevez la randonnée et soutenez cette noble cause.

