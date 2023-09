TAG Heuer et Porsche célèbrent leur 60e anniversaire avec les nouvelles montres Carrera Chronosprint x Porsche

TAG Heuer et Porsche poursuivent leur partenariat avec le lancement de deux toutes nouvelles montres pour commémorer le 60e anniversaire de la Carrera et de la Porsche 911. Cette collaboration a débuté en 2021 avec la sortie de deux modèles en édition limitée, et l'année dernière, ils a présenté une autre édition limitée pour honorer le 50e anniversaire de l'emblématique Porsche 911 RS 2.7. Aujourd'hui, pour célébrer l'héritage durable de ces deux marques légendaires, TAG Heuer et Porsche présentent la TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche.

En 1963, TAG Heuer et Porsche ont lancé deux de leurs offres les plus importantes : le chronographe Carrera et la voiture de sport Porsche 911 (à l'origine connue sous le nom de 901). Ces modèles ont conservé leur statut d’icônes au cours des six dernières décennies, symbolisant l’excellence du design et l’intemporalité à travers les générations. Pour célébrer cet exploit, la nouvelle TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche a été créée.

La TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche est disponible en deux versions. L'un présente un boîtier en or rose avec un bracelet en cuir de veau marron, tandis que l'autre présente un boîtier en acier inoxydable avec un bracelet en cuir de veau noir. La montre combine harmonieusement des éléments de design de la montre et de la voiture, ce qui donne une esthétique visuellement saisissante. Cependant, le véritable point fort réside dans la montre elle-même.

Avec la sortie de la TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche, la marque présente un tout nouveau mouvement connu sous le nom de TH20-08. Ce mouvement est une réinterprétation du calibre de manufacture TH20, dévoilé en début d'année au salon Watches & Wonders. Le TH20-08 possède une caractéristique unique inspirée de l'accélération de la Porsche 901 originale, qui pouvait passer de 0 à 100 km/h en 9.1 secondes. L'aiguille centrale du TH20-08 accélère rapidement, puis décélère progressivement pendant 60 secondes avant de redémarrer rapidement, reflétant les performances de la voiture de sport emblématique.

Le cadran de la TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche rend hommage à l'héritage de la 911 originale, avec des lignes rouges sur le rehaut qui représentent l'exploit de la voiture d'atteindre 0 à 100 km/h en seulement 9.1 secondes. Ce détail ajoute au lien global entre la montre et le patrimoine automobile qu’elle représente.

Frédéric Arnault, PDG de TAG Heuer, a exprimé ses réflexions sur cette collaboration en déclarant : « Cette montre résume parfaitement l'essence de l'univers du sport automobile, qui est une valeur partagée dans notre partenariat avec Porsche. Nous avons fusionné de manière transparente l'héritage de la 911 et de la TAG Heuer Carrera, en tirant parti d'une technologie de pointe et d'un design unique. Cela témoigne de nos valeurs communes de précision, d’innovation et d’une profonde appréciation de nos histoires respectives.

La TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche devrait être disponible à l'achat le 8 septembre. La variante en or rose coûtera 23,550 9,200 $, tandis que la version en acier inoxydable coûtera XNUMX XNUMX $. Pour plus d’informations et pour effectuer un achat, visitez le site Web de TAG Heuer.

