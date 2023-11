T-Force dévoile des SSD NVMe Gen4 abordables et haute vitesse avec la gamme G70 et G50

T-Force, la marque de jeu du fournisseur de mémoire et de stockage Team Group Inc., a pour mission de révolutionner l'expérience de jeu. Aujourd'hui, T-Force est fier d'annoncer le lancement de sa dernière gamme de SSD de jeu : les G70, G70 PRO, G50 et G50 PRO. Ces SSD utilisent l'interface PCIe Gen4x4 de pointe et disposent du célèbre contrôleur d'InnoGrit qui offre une stabilité exceptionnelle.

L'une des caractéristiques remarquables des SSD T-Force G70 et G70 PRO réside dans leurs vitesses de lecture remarquables, atteignant jusqu'à 7000 50 Mo/s. D'autre part, les SSD G50 et G5000 PRO offrent des vitesses fulgurantes allant jusqu'à 2 2280 Mo/s. Les quatre SSD sont conçus au format M.70 XNUMX et sont accompagnés des dissipateurs thermiques en graphène ultra-fins brevetés de T-Force. De plus, la variante GXNUMX PRO est équipée d'un dissipateur thermique en alliage d'aluminium, offrant aux utilisateurs encore plus d'options de refroidissement.

L'un des principaux avantages de la nouvelle gamme de SSD de T-Force est leur compatibilité avec le slot d'extension SSD PS5, garantissant que les joueurs sur PC et console peuvent bénéficier des capacités hautes performances de ces SSD PCIe 4.0.

Dotés de la technologie de cache SLC, les SSD G70 et G50 peuvent s'adapter à différentes exigences de jeu. Parallèlement, les SSD G70 PRO et G50 PRO prennent en charge la mise en cache DRAM et SLC, offrant ainsi aux joueurs des options polyvalentes pour améliorer leur expérience de jeu.

T-Force donne la priorité à la tranquillité d'esprit de ses utilisateurs en équipant les SSD G70, G70 PRO, G50 et G50 PRO PCIe 4.0 du logiciel de surveillance SMART breveté de TEAMGROUP. Ce logiciel permet aux joueurs de surveiller la santé de leurs SSD et d'effectuer facilement la configuration et les tests pour garantir des performances optimales.

Les SSD T-Force G70, G70 PRO, G50 et G50 PRO PCIe 4.0 seront disponibles à l'achat dans la boutique nord-américaine d'Amazon d'ici la fin décembre. Préparez-vous à transcender vers un nouveau niveau de performances de jeu avec la dernière gamme de SSD de T-Force.

QFP

Q : Qu'est-ce qui distingue les SSD T-Force G70 et G70 PRO ?

R : Les SSD T-Force G70 et G70 PRO offrent des vitesses de lecture allant jusqu'à 7000 XNUMX Mo/s, ce qui les rend idéaux pour les joueurs qui exigent un stockage haute performance.

Q : Quelles options de refroidissement sont disponibles pour les SSD T-Force ?

R : Tous les SSD des gammes G70 et G50 sont équipés de dissipateurs thermiques en graphène ultra-fins. La variante G70 PRO dispose également d'un dissipateur thermique en alliage d'aluminium pour un refroidissement supplémentaire.

Q : Puis-je utiliser ces SSD avec ma PlayStation 5 ?

R : Oui, les SSD T-Force sont compatibles avec le connecteur d'extension SSD PS5, permettant aux joueurs sur console de bénéficier de leurs capacités haut débit.

Q : Comment puis-je surveiller la santé de mon SSD T-Force ?

R : T-Force fournit son logiciel de surveillance SMART breveté, qui permet aux utilisateurs de suivre l'état de santé de leurs SSD et d'effectuer facilement les procédures de configuration et de test nécessaires.