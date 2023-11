T-FORCE dévoile de nouveaux SSD de jeu dotés de performances et de solutions de refroidissement améliorées

T-FORCE, une marque de jeu renommée appartenant à Team Group Inc., a récemment lancé sa dernière gamme de SSD de jeu, offrant une expérience de jeu élevée aux passionnés. Les nouveaux SSD, à savoir les T-FORCE G70, G70 PRO, G50 et G50 PRO, apportent des fonctionnalités et technologies avancées pour améliorer la stabilité et les performances.

Utilisant l'interface PCIe Gen 4×4, ces SSD intègrent le contrôleur d'InnoGrit, garantissant une stabilité robuste lors des sessions de jeu intensives. Équipés de dissipateurs thermiques en graphène ultra-fins, les quatre SSD sont disponibles dans le format populaire M.2-2280. Les dissipateurs thermiques en graphène dissipent efficacement la chaleur, maintenant ainsi des performances optimales pendant les sessions de jeu prolongées.

Notamment, la variante G70 PRO dispose également d'un dissipateur thermique supplémentaire en alliage d'aluminium pour les utilisateurs à la recherche de solutions de refroidissement alternatives. Ce module de refroidissement unique est compatible avec le slot d'extension SSD PS5, offrant une flexibilité aux joueurs sur PC et console à la recherche de performances exceptionnelles.

Les SSD T-FORCE G70 et G70 PRO offrent des vitesses de lecture impressionnantes allant jusqu'à 7000 50 Mo/s, offrant des temps de chargement rapides et des expériences de jeu fluides. De même, les SSD G50 et G5000 PRO atteignent des vitesses allant jusqu'à XNUMX XNUMX Mo/s, garantissant un jeu fluide et un transfert de données rapide.

Pour répondre aux diverses préférences des utilisateurs, les SSD T-FORCE G70 et G50 prennent en charge la technologie de cache SLC. De plus, les versions PRO de ces SSD offrent à la fois une mise en cache DRAM et SLC, offrant une solution de mise en cache personnalisable qui maximise les performances.

Les quatre SSD M.2 2280 sont équipés de contrôleurs InnoGrit, garantissant stabilité et fiabilité aux joueurs qui exigent un jeu ininterrompu.

De plus, T-FORCE a équipé ces nouveaux SSD de jeu de son logiciel de surveillance SMART breveté. Ce logiciel permet aux utilisateurs de surveiller la santé de leurs SSD, d'effectuer une configuration facile et d'effectuer des tests pour évaluer la qualité et les performances de leurs périphériques de stockage.

Les SSD T-FORCE G70, G70 PRO, G50 et G50 PRO PCIe 4.0 devraient être disponibles sur la boutique nord-américaine d'Amazon d'ici la fin décembre. Pour plus d'informations sur la disponibilité et les prix, veuillez visiter le site officiel de Team Group et suivre leurs réseaux sociaux.

