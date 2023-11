Des mégalits récemment découverts en Méditerranée mettent en lumière les anciennes éruptions de supervolcans

Les scientifiques ont fait une découverte remarquable au fond de la mer Méditerranée, mettant au jour d’énormes « mégalits » qui témoignent d’anciennes éruptions de supervolcans. Ces mégalits, vastes gisements sous-marins résultant d'événements catastrophiques comme des éruptions volcaniques, témoignent d'un cycle récurrent d'événements extrêmes survenus tous les 10,000 15,000 à XNUMX XNUMX ans dans la région.

L'exploration a eu lieu près des côtes italiennes, dans la mer Tyrrhénienne, à proximité d'un important volcan sous-marin. Des investigations antérieures utilisant des carottes de sédiments et des images avaient révélé des indices sur des structures cachées sous l'océan. Cependant, la résolution des images précédentes était trop faible pour identifier clairement les mégalits. Pour remédier à cette limitation, l'auteur principal de l'étude, Derek Sawyer, professeur agrégé de sciences de la Terre à l'Ohio State University, et son équipe sont retournés sur le site dans le but d'obtenir des images à plus haute résolution des couches de sédiments.

Dans leur étude publiée dans la revue Geology le 10 août, les chercheurs ont réussi à capturer des images détaillées révélant une séquence de quatre mégalits distincts. Chaque mégalit avait une épaisseur de 33 à 82 pieds (10 à 25 mètres) et était séparé par des couches distinctes de sédiments. Des carottes prélevées sur le site ont confirmé que les mégalits étaient constitués de matériaux volcaniques.

En examinant l’activité volcanique connue dans la région, les scientifiques ont pu retracer l’origine des mégalits. La région est caractérisée par une activité volcanique importante, notamment le supervolcan Campi Flegrei. Le mégalit le plus ancien, formé il y a environ 40,000 XNUMX ans, est le résultat d'une éruption massive provenant des Campi Flegrei, considérée comme l'une des plus grandes éruptions connues de l'histoire de la Terre.

L'équipe émet l'hypothèse que le deuxième mégalit était également le produit de la même éruption, car la couche séparant les deux n'a qu'un mètre d'épaisseur, ce qui indique un intervalle de temps relativement court entre les deux événements. En outre, ils suggèrent que le mégalit vieux de 3.2 1 ans a émergé à la suite de la superéruption napolitaine de tuf jaune des Campi Flegrei, qui a eu lieu il y a environ 18,000 15,000 ans. Le plus jeune mégalit, en revanche, a été déposé par une éruption moins énergique aux Campi Flegrei.

Ces découvertes mettent en lumière le modèle récurrent d’activité volcanique dans la région, qui se produit environ tous les 10,000 15,000 à XNUMX XNUMX ans. Cependant, les chercheurs travaillent à affiner les dates d’éruption pour mieux comprendre ce cycle et évaluer les risques potentiels dans le futur.

Les implications de cette découverte sont importantes, contribuant à une meilleure compréhension des risques volcaniques dans la région. En étudiant les éruptions passées et leurs schémas, les scientifiques peuvent comprendre les risques potentiels posés par ces volcans. Avec une activité volcanique continue et le potentiel imminent d’une autre éruption, cette recherche constitue une base cruciale pour la surveillance et le développement de stratégies visant à atténuer les futurs événements volcaniques.

