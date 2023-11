Indus Battle Royale s'apprête à faire sensation dans Fortnite

Le studio de jeux indien SuperGaming a annoncé que son très attendu jeu BR, Indus Battle Royale, sera intégré au titre populaire Fortnite. Cette collaboration a été rendue possible grâce à deux développeurs talentueux qui ont utilisé Unreal Editor pour Fortnite pour créer des cartes, des modes de jeu et un gameplay pour Indus Battle Royale en moins d'un mois.

Christelle D'cruz, co-fondatrice de SuperGaming, a souligné les réalisations de l'équipe en déclarant : « Nous avons appris, construit et créé Indus avec UEFN en 27 jours environ, sans aucune expérience préalable avec Unreal. Cela nous permettra de tester plus rapidement le gameplay d'Indus auprès de publics externes et de donner à davantage de joueurs la chance de découvrir l'indo-futurisme à travers le jeu de leur choix : Fortnite.

Alors qu'Indus Battle Royale se prépare à entrer prochainement en test bêta sur le Google Play Store, les joueurs sont impatients de savoir comment accéder à ce nouvel ajout passionnant. Pour jouer à Indus Battle Royale dans Fortnite, les joueurs devront se préinscrire pour recevoir une clé qui leur donnera accès à la carte spécialement conçue.

Les titres précédents de SuperGaming, MaskGun, Silly Royale et Battle Stars, ont tous été bien accueillis par les joueurs, et Indus Battle Royale devrait prendre d'assaut la scène du jeu indienne. En combinant leurs expériences passées, SuperGaming vise à créer l'un des meilleurs jeux Battle Royale du marché.

Roby John, PDG de SuperGaming, a exprimé sa confiance dans le potentiel de la culture et des talents indiens, déclarant : « Chez SuperGaming, nous croyons fermement que la culture et les talents de l'Inde exigent la plus grande scène possible pour que le monde puisse les voir et y jouer. avec environ 220 millions de joueurs mensuels dans le monde, il n'y a pas de meilleur moyen de faire connaître l'Indus et l'Indo-Futurisme au monde.

Avec déjà plus de sept millions de préinscriptions, Indus Battle Royale promet un gameplay rapide, des cartes futuristes sur le thème indien et des personnages uniques. Les bêta-testeurs joueront un rôle crucial en identifiant les bugs et en aidant les développeurs à améliorer le jeu, le plaçant ainsi à égalité avec d’autres titres populaires dans le monde.

FAQ:

Q : Comment les joueurs peuvent-ils accéder à Indus Battle Royale dans Fortnite ?

R : Pour jouer à Indus Battle Royale dans Fortnite, les joueurs doivent se préinscrire et recevoir une clé d'entrée.

Q : Quels jeux précédents SuperGaming a-t-il développés ?

R : Les titres précédents de SuperGaming incluent MaskGun, Silly Royale et Battle Stars.

Q : Combien de préinscriptions Indus Battle Royale a-t-il reçu jusqu'à présent ?

R : Indus Battle Royale a déjà dépassé les sept millions de préinscriptions.