Super Mario RPG Remake : une aventure originale avec des mises à jour modernes

Super Mario RPG est connu pour ses aventures décalées et décalées, et le remake de 2023 reste fidèle à ses racines tout en ajoutant quelques mises à jour modernes. Le système de combat au tour par tour du jeu, qui a influencé de nombreux jeux qui ont suivi, reste simple mais inclut désormais des invites de boutons basées sur le timing pour plus de profondeur. Le combat est rapide et souvent comique, avec des combats faciles et des rencontres de boss inventives qui maintiennent les joueurs engagés.

Le remake apporte des changements substantiels au système de combat, améliorant le timing des boutons pour des attaques plus précises et introduisant de puissants triples mouvements avec des cinématiques 3D impressionnantes. Bien que le combat ne semble pas aussi moderne ou profond que les jeux plus récents, ces mises à jour insufflent une nouvelle vie au système et offrent une expérience agréable aux nouveaux joueurs et aux anciens joueurs.

Un aspect du jeu qui reste très amusant est la sélection variée d’armes. Chaque membre du groupe possède ses propres armes, et en trouver une nouvelle modifie ses animations et ses horaires d'attaque. Cela ajoute un élément de stratégie puisque les joueurs ajustent leur mémoire musculaire aux différentes armes. Cependant, les options de personnalisation sont limitées en termes d'armes et d'objets défensifs, ce qui rend l'aspect RPG du jeu légèrement mince.

Malgré la personnalisation limitée, la variété du jeu divertit les joueurs. Super Mario RPG emmène les joueurs à travers une série de décors divers, notamment les égouts classiques de Mario, un bateau pirate coulé rempli de fantômes et même un gâteau de mariage vivant. Le monde est un mélange d’idées disparates qui se rejoignent de manière surprenante, offrant une expérience nouvelle et agréable.

Dans l’ensemble, le remake de Super Mario RPG offre aux fans une chance de revisiter cette aventure classique avec des visuels et des mécanismes de combat mis à jour. Même s'il ne révolutionne pas le genre RPG, il capture l'esprit de l'original et offre une expérience divertissante aux nouveaux et aux anciens joueurs.

QFP

Q : Le remake de Super Mario RPG est-il fidèle au jeu original ?



R : Oui, le remake conserve le caractère décalé et décalé du jeu original tout en ajoutant des mises à jour modernes au système de combat.

Q : Comment le système de combat a-t-il été amélioré dans le remake ?



R : Le système de combat comprend désormais des invites de boutons basées sur le timing et de puissants triples mouvements, ajoutant de la profondeur et de l'excitation aux combats.

Q : Existe-t-il des options de personnalisation pour les armes et les objets défensifs ?



R : Bien que le jeu propose une sélection variée d'armes, les options de personnalisation sont limitées, les nouvelles armes étant généralement statistiquement meilleures que les précédentes.

Q : Le remake offre-t-il un monde diversifié et engageant ?



R : Oui, les joueurs voyageront à travers différents décors uniques, s'assurant de ne jamais s'ennuyer et proposant un mélange d'idées disparates qui s'assemblent de manière cohérente.