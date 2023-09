L'histoire ancienne des collemboles : les premiers animaux à développer des protéines antigel

Dans le monde antique, il y a plus de 400 millions d’années, la Terre était radicalement différente. Les mers regorgeaient de vie, tandis que sur terre, rien ne bougeait. C'était la fin de la période Ordovicium où le globe était chaud et humide. Cependant, peu de temps après, les masses terrestres ont commencé à geler et une calotte glaciaire a commencé à s'étendre, rendant les eaux autrefois chaudes froides et inhospitalières. Cela a entraîné la deuxième pire extinction massive de l’histoire, anéantissant la moitié de toute vie.

Remarquablement, une petite créature appelée collembole était l’une des rares espèces à avoir survécu. Les collemboles sont des animaux ressemblant à des insectes qui ont développé une stratégie unique pour lutter contre le froid. Leurs cellules ont commencé à produire des protéines qui les protégeaient du gel. Des recherches récentes de l'Université d'Aarhus et de l'Université Queen's au Canada ont montré que le collembole pourrait avoir été le premier animal à développer des protéines antigel, évoluant beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait auparavant.

Les collemboles sont petits, la plus grande espèce mesurant seulement six millimètres de longueur. Ils ont une queue nettement fourchue, ou furcula, qu'ils peuvent relâcher pour sauter dans les airs pour se défendre. Bien qu’ils ressemblent à des insectes, ils ont en réalité leur propre branche sur l’arbre évolutif. Il existe plus de 9,000 XNUMX espèces différentes de collemboles, et on les trouve presque partout, y compris dans les jardins, vivant dans les couches supérieures du sol ou dans le feuillage tombé.

Martin Holmstrup, professeur à l'Université d'Aarhus, étudie les collemboles dans son laboratoire. En les gardant dans des boîtes de Pétri, il observe leur comportement et mène des expériences pour comprendre leurs adaptations uniques. Des échantillons de ces collemboles ont été envoyés à des collègues au Canada, qui ont mené des expériences moléculaires pour déterminer quand les animaux ont développé pour la première fois des protéines antigel.

Grâce au séquençage de l'ADN et aux calculs, les chercheurs ont découvert que les collemboles développaient des protéines antigel au cours de la période ordovicienne, bien avant les autres animaux. Cette découverte met en lumière l’évolution précoce des mécanismes antigel dans le monde animal. Il est même possible que les plantes et les micro-organismes aient développé des mécanismes similaires encore plus tôt.

Les collemboles ne sont pas difficiles à trouver ; ils peuvent être découverts dans votre propre jardin. En saisissant une poignée de terre ou de feuillage et en utilisant un tamis doté d’une lampe réglable et d’un plateau, vous pourrez découvrir ces créatures fascinantes et anciennes. Comprendre les adaptations uniques des collemboles est non seulement intrigant en soi, mais contribue également à notre connaissance de l’histoire de la vie sur Terre.

Sources:

– Université d’Aarhus

– Université Queen's au Canada