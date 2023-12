L'éruption du filament prépare le terrain pour la confrontation solaire et la réponse de la Terre

By

Un spectacle solaire époustouflant s’est déroulé le 27 novembre lorsqu’un filament a jailli du soleil, laissant derrière lui une cicatrice brûlante appelée « canyon de feu ». Cet événement astronomique a également entraîné une libération de plasma solaire dans l'espace. Les scientifiques surveillent désormais de près la possibilité de tempêtes géomagnétiques mineures, déclenchées par cette explosion solaire et les suivantes.

Le fascinant canyon de feu, visible dans le plasma solaire, symbolisait le chemin de la ligne de champ magnétique qui maintenait le filament en place. Lorsque le filament est entré en éruption, il s'est libéré du champ magnétique solaire, créant dans son sillage une cicatrice radieuse de plasma plus chaud. Des filaments, parfois appelés proéminences, se trouvent le long du bord du soleil, apparaissant comme des arcs lumineux au milieu de la vaste étendue de l'espace.

L’éruption a également entraîné une éjection de masse coronale (CME), une goutte de plasma que le soleil propulse vers l’espace. SpaceWeather.com a rapporté que plusieurs heures plus tard, au moins deux autres CME se sont produits, dont l'un a suivi une trajectoire similaire à celle de l'éruption initiale déclenchée par un filament. Le Centre de prévision météorologique spatiale de la National Oceanic and Atmospheric Administration confirme cette évolution.

À mesure que ces matériaux plasmatiques se rapprochent de la Terre, ils pourraient perturber la magnétosphère, la bulle magnétique protectrice qui enveloppe notre planète. Cette perturbation se manifeste par des tempêtes géomagnétiques. Alors que la NOAA ne prévoit que des tempêtes mineures à mesure que les matériaux approcheront de la Terre le 30 novembre, de puissantes tempêtes géomagnétiques ont le potentiel de générer des aurores colorées dans les régions polaires. Cependant, ils présentent également des risques pour les systèmes de navigation par satellite et les réseaux électriques.

L'activité de notre soleil suit un cycle de 11 ans étroitement lié à son champ magnétique auto-généré. Actuellement, les pôles magnétiques du soleil disparaissent, indiquant le pic du cycle d'activité solaire. Dans les années à venir, l’activité solaire diminuera à mesure que le champ magnétique solaire se régénérera. Cela marquera le début du prochain minimum solaire, qui devrait se produire au tournant de la décennie.

Les scientifiques utilisent divers outils pour surveiller le soleil, tels que des télescopes pour observer les taches solaires et des engins spatiaux comme le Solar Dynamics Observatory de la NASA pour obtenir des images détaillées. Les héliophysiciens s'appuient également sur la sonde solaire Parker de la NASA, sur le Solar Orbiter de l'Agence spatiale européenne et sur le télescope solaire Daniel K. Inouye à Hawaï pour recueillir des informations sans précédent sur le comportement du soleil au cours de ce cycle solaire. Ces instruments visent à renforcer notre compréhension de la manière dont l’activité solaire influence la vie sur Terre.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu’est-ce qu’une éruption de filament ?

Une éruption de filament fait référence à la libération soudaine d’une longue structure incurvée de plasma de la surface du soleil vers l’espace. Elle s'accompagne souvent d'une perturbation du champ magnétique solaire.

2. Qu’est-ce qui cause une tempête géomagnétique ?

Les tempêtes géomagnétiques sont causées par des perturbations de la magnétosphère terrestre dues aux interactions avec les matériaux plasmatiques libérés par le soleil, tels que les éjections de masse coronale (CME).

3. Quels sont les risques associés aux puissantes tempêtes géomagnétiques ?

De puissantes tempêtes géomagnétiques peuvent avoir un impact sur les systèmes de navigation par satellite et perturber les réseaux électriques à la surface de la Terre. Cependant, elles créent également de superbes spectacles de couleurs appelées aurores dans les régions polaires.

4. Comment les scientifiques surveillent-ils l'activité du soleil ?

Les scientifiques utilisent divers outils et instruments, notamment des télescopes, des engins spatiaux comme le Solar Dynamics Observatory et des télescopes solaires spécialisés comme le télescope solaire Daniel K. Inouye à Hawaï, pour observer et mesurer différents aspects du comportement du soleil.