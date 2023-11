Nouvel article : Explorer Mars : obstacles à la communication et opérations robotiques ininterrompues

Les explorateurs robotiques sur Mars ont rencontré un obstacle important dans la communication avec leurs homologues terrestres. Les contrôleurs de mission de la NASA ont temporairement suspendu l'envoi de commandes à leur flotte d'orbiteurs et de rovers en raison d'un phénomène appelé conjonction solaire sur Mars. Cela se produit tous les deux ans lorsque Mars et la Terre sont positionnées défavorablement sur des côtés opposés du soleil au cours de leurs orbites individuelles.

La conjonction solaire pose des défis car le gaz chaud et énergétique émis par le soleil interfère avec les signaux radio utilisés pour la communication avec les explorateurs martiens. Pour éviter tout risque de communication corrompue qui pourrait potentiellement mettre en danger la flotte robotique, les ingénieurs se sont abstenus d'envoyer des commandes pendant une période de 10 jours à compter du 15 novembre.

Durant cette panne de communication, les contrôleurs de mission anticipent une perte totale de contact pendant quelques jours. Cependant, des mises à jour régulières sur l’état de santé des différents vaisseaux spatiaux sont toujours attendues. Si ce ralentissement offre un répit au personnel dévoué travaillant sur les missions vers Mars, il n’arrête pas complètement les opérations. La flotte robotique continue de fonctionner sur pilote automatique, effectuant ses tâches prédéfinies sans la supervision étroite dont elle bénéficie habituellement.

Malgré les défis de communication, le vaisseau spatial martien remplira activement les tâches qui lui sont assignées. Curiosity, qui célèbre son 4,000 XNUMXe sol (jour de Mars), se concentrera sur la surveillance des changements météorologiques, des conditions de surface et du rayonnement sur Mars depuis son emplacement dans le cratère Gale. De même, Perseverance, situé dans le cratère Jezero, utilisera ses caméras pour observer les roches et les nuages, ainsi que pour étudier les tourbillons de poussière, des vortex d'air tourbillonnants qui déplacent la poussière sur la planète rouge.

Alors que l'hélicoptère Ingenuity, l'éclaireur aérien du rover Perseverance, reste au sol pendant cette période, il contribuera en examinant le mouvement du sable à l'aide de sa caméra couleur. Les orbiteurs Mars Reconnaissance et Odyssey continueront de capturer des images de la surface martienne, tandis que MAVEN surveillera les interactions entre le soleil et l'atmosphère martienne.

Une fois la conjonction solaire sur Mars terminée, les robots explorateurs transmettront les données accumulées à la Terre. La mission et les équipes de recherche reprendront leurs activités d'exploration régulières sur la planète rouge, en tirant parti des enseignements tirés de cette période unique d'opérations autonomes.

– Définitions :

– Conjonction solaire sur Mars : Phénomène se produisant tous les deux ans lorsque Mars et la Terre sont positionnées défavorablement sur des faces opposées du soleil.

– Signaux radio : signaux électriques transmis à travers l'atmosphère, l'espace ou d'autres médias à des fins de communication.

– Pilote automatique : système qui permet à un véhicule ou à une machine de fonctionner sans contrôle humain direct.

FAQ:

Q : Pourquoi les ingénieurs évitent-ils d’envoyer des commandes pendant la conjonction solaire sur Mars ?

R : La conjonction solaire sur Mars provoque des interférences dans les signaux radio, corrompant potentiellement la communication et mettant en danger les rovers ou les orbiteurs.

Q : Quelles tâches les rovers Curiosity et Perseverance effectueront-ils pendant cette période ?

R : Les rovers suivront les changements dans la météo, les conditions de surface et les radiations sur Mars. De plus, ils étudieront les roches, les formations nuageuses et les tourbillons de poussière.

Q : Quelle contribution l’hélicoptère Ingenuity apportera-t-il pendant la panne de communication ?

R : L’hélicoptère Ingenuity observera le mouvement du sable sur Mars à l’aide de sa caméra couleur.

Q : Quelles fonctions les orbiteurs rempliront-ils pendant la conjonction ?

R : Les orbiteurs Mars Reconnaissance et Odyssey continueront de capturer des images de la surface martienne, tandis que MAVEN suivra les interactions entre le soleil et l'atmosphère martienne.