La tendance croissante des études à l'étranger parmi les étudiants du Tamil Nadu

Étudier à l’étranger est devenu de plus en plus populaire parmi les étudiants du Tamil Nadu, surtout à la suite de la pandémie. L’attrait des universités étrangères offrant des bourses d’études attractives et des opportunités de formation via des salons virtuels a captivé l’attention des étudiants de la région. De nombreuses institutions de pays comme les États-Unis, la France et divers pays européens ont exprimé leur intérêt à accueillir des étudiants indiens, y compris ceux du Tamil Nadu, dans leurs programmes universitaires.

Les salons virtuels sont devenus le dernier moyen permettant aux institutions internationales d’attirer les étudiants. Récemment, 73 établissements d'enseignement supérieur de 21 pays européens ont participé à un salon virtuel visant à attirer les étudiants. Ces établissements offrent aux étudiants une multitude d'opportunités, notamment l'accès à des bourses et à des financements directement via les universités et les agences autorisées. Des disciplines allant de la gestion, de l'ingénierie, de l'hôtellerie, des sciences humaines, des arts, de l'architecture au design sont proposées aux étudiants. En particulier en France et dans d'autres pays européens, environ 1,600 XNUMX programmes en anglais sont proposés.

Ces derniers temps, Chennai a connu le lancement de la tournée de présentation « L'éducation en Irlande », au cours de laquelle le ministère irlandais de l'Éducation a présenté aux étudiants indiens la multitude de perspectives éducatives disponibles en Irlande. Cet événement a facilité les rencontres entre étudiants et représentants des universités et collèges irlandais, donnant aux étudiants un aperçu de la vaste gamme d'opportunités éducatives.

Selon l'Open Doors Report (ODR), le nombre d'étudiants indiens étudiant aux États-Unis a augmenté de 35 % par rapport à l'année universitaire précédente, atteignant un niveau record de 268,923 2022 étudiants en 23-2023. Les États-Unis restent la destination la plus populaire pour les étudiants indiens en quête d’études internationales. Le consulat américain en Inde a délivré un nombre record de visas étudiants entre juin et août XNUMX, ce qui témoigne de l'intérêt et de la confiance croissants envers les établissements d'enseignement américains.

FAQ:

Q : Quelles matières les étudiants peuvent-ils choisir d’étudier dans des universités étrangères ?

R : Les étudiants peuvent choisir parmi un large éventail de matières, notamment la gestion, l'ingénierie, l'hôtellerie, les sciences humaines, les arts, l'architecture et le design.

Q : Existe-t-il des programmes en anglais disponibles en France et dans les pays européens ?

R : Oui, environ 1,600 XNUMX programmes sont proposés en anglais en France et dans d’autres pays européens.

Q : Combien d’étudiants indiens étudient actuellement aux États-Unis ?

R : Selon le rapport Open Doors, 268,923 2022 étudiants indiens étudient aux États-Unis au cours de l’année universitaire 23-XNUMX.

Q : Quelles matières sont les plus populaires parmi les étudiants indiens qui étudient aux États-Unis ?

R : L'informatique est la discipline la plus populaire, avec 41.2 % des étudiants indiens la choisissant pour leurs études de premier cycle et de troisième cycle. Les programmes d'ingénierie sont le deuxième choix préféré, avec 26.9 % des étudiants les optant.

Q : Y a-t-il des mesures de précaution que les étudiants devraient prendre lorsqu’ils envisagent d’étudier à l’étranger ?

R : Il est important de choisir des universités et des établissements autorisés par des organisations réputées comme la US-India Educational Foundation (USIEF) pour étudier aux États-Unis. Il est également essentiel de demander conseil à des conseillers pédagogiques agréés et de vérifier la validité des diplômes obtenus à l'étranger pour poursuivre des études ou des opportunités d'emploi en Inde.