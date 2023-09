Les trous noirs les plus proches de la Terre pourraient exister dans l’amas d’étoiles Hyades

Une étude récente publiée dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society suggère qu'il pourrait y avoir plusieurs trous noirs dans l'amas des Hyades, ce qui en ferait les trous noirs les plus proches de la Terre jamais détectés. La recherche a été menée par une équipe de scientifiques dirigée par Stefano Torniamenti de l'Université de Padoue, en collaboration avec Mark Gieles, professeur à l'Institut des Sciences du Cosmos de l'Université de Barcelone.

Les trous noirs sont depuis longtemps un sujet de fascination et de mystère dans le domaine de l’astronomie. La détection d'ondes gravitationnelles en 2015 a permis aux chercheurs d'observer et d'étudier les fusions de trous noirs de faible masse. Pour étudier la présence de trous noirs dans l’amas Hyades, l’équipe a utilisé des simulations pour suivre le mouvement et l’évolution de toutes les étoiles de l’amas. Ces simulations ont été comparées aux observations réalisées par le satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne.

Les résultats de l’étude indiquent qu’il existe actuellement deux ou trois trous noirs dans l’amas Hyades, ou qu’ils ont été éjectés au cours des 150 derniers millions d’années. Les simulations suggèrent également que ces trous noirs sont toujours au sein de l’amas ou à proximité immédiate de celui-ci, ce qui en fait les trous noirs les plus proches de la Terre. Cette découverte est importante car elle met en lumière l’impact des trous noirs sur l’évolution des amas d’étoiles et donne un aperçu de la répartition des trous noirs dans la galaxie.

L’étude a été rendue possible grâce aux observations détaillées d’étoiles à amas ouvert réalisées par le télescope spatial Gaia. Être capable d'étudier la position et la vitesse d'étoiles individuelles dans des amas ouverts a grandement contribué à notre compréhension de ces objets célestes. Les résultats contribuent non seulement à notre connaissance des trous noirs, mais aident également à élucider la relation complexe entre les amas d’étoiles et les sources d’ondes gravitationnelles.

