Une nouvelle étude montre le rôle surprenant des noyaux cérébelleux dans l'apprentissage associatif

Des chercheurs de l'Institut néerlandais des neurosciences, d'Erasmus MC et du Centre Champalimaud pour l'inconnu ont fait une découverte passionnante sur l'apprentissage associatif et le rôle des noyaux dans le cervelet. Traditionnellement, on croyait que le cortex du cervelet était responsable de la régulation de l’apprentissage associatif. Cependant, cette nouvelle étude révèle que les noyaux jouent en réalité un rôle surprenant dans ce processus d’apprentissage.

L'apprentissage associatif fait référence au processus par lequel des expériences positives ou négatives conduisent à un apprentissage et à un changement de comportement. Par exemple, si nous nous brûlons les doigts sur une cuisinière chaude, nous apprenons à être plus prudents à l’avenir. On sait depuis longtemps que le cervelet joue un rôle important dans cette forme d’apprentissage, mais les mécanismes exacts restent flous.

Pour approfondir cette question, l’équipe internationale de chercheurs a mené des expériences sur des souris. Les souris ont été entraînées avec deux stimuli différents : un éclair de lumière suivi d’un souffle d’air dans l’œil. Au fil du temps, les souris ont appris à associer les deux stimuli et fermaient les yeux de manière préventive lorsqu'elles voyaient le flash de lumière.

Les chercheurs se sont concentrés sur deux parties principales du cervelet : le cortex cérébelleux et les noyaux cérébelleux. Ces parties sont interconnectées, les noyaux agissant comme centre de sortie du cervelet. On croyait auparavant que le cortex jouait le rôle principal dans l’apprentissage du réflexe et du moment de fermeture des paupières. Cependant, cette étude a montré que les fermetures de paupières au bon moment peuvent également être régulées par les noyaux.

Le cervelet reçoit des informations d'autres régions du cerveau par l'intermédiaire de fibres moussues et de fibres grimpantes. On pense que les fibres moussues transportent les informations provenant du stimulus lumineux, tandis que les fibres grimpantes transmettent les informations liées au souffle d'air. Les chercheurs ont découvert que, chez les souris présentant un apprentissage associatif, les fibres moussues établissaient des connexions plus fortes avec les noyaux.

De plus, les chercheurs ont utilisé l’optogénétique, une méthode qui utilise la lumière pour contrôler les cellules, pour tester la capacité d’apprentissage des noyaux cérébelleux. Ils ont découvert que la stimulation directe des connexions cérébrales par la lumière, associée à la bouffée d’air, entraînait une fermeture des paupières au bon moment chez la souris.

Cette étude apporte de nouvelles informations sur les mécanismes complexes de l'apprentissage associatif dans le cervelet. En révélant la contribution surprenante des noyaux, les chercheurs ont approfondi notre compréhension de cette région cérébrale importante et de son rôle dans l’apprentissage et le comportement.

