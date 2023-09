Les castors contribuent à la production de gaz à effet de serre dans l’Arctique, selon une étude

By

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université d'Alaska Fairbanks (UAF) a identifié les castors comme jouant un rôle croissant dans la production de gaz à effet de serre dans l'Arctique. Publiée dans la revue Environmental Research Letters, l'étude relie la présence de castors dans la région aux niveaux croissants d'émissions de méthane.

Traditionnellement présents dans les zones forestières, les castors colonisent désormais les régions de toundra de l'ouest et du nord de l'Alaska. Cette colonisation a des implications scientifiques importantes et est considérée comme un développement radical par les communautés de ces régions.

L'équipe de recherche de l'UAF, dirigée par le professeur Ken Tape, affirme que son étude est la première à lier de manière concluante les nouveaux étangs de castors à une augmentation des émissions de méthane. Cette découverte est importante en raison du puissant effet de serre du méthane, qui est environ 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone pour piéger la chaleur dans l'atmosphère terrestre. Le méthane est responsable d'environ 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon l'Agence américaine de protection de l'environnement.

Les chercheurs se sont concentrés sur une superficie d’environ 166 milles carrés dans le bassin inférieur de la rivière Noatak, au nord-ouest de l’Alaska. Ils ont utilisé des images de l'espace, en particulier du programme d'expériences sur la vulnérabilité arctique-boréale de la National Aeronautical and Space Administration, pour mieux comprendre l'impact des castors sur le paysage. En cartographiant plus de 10,000 XNUMX étangs de castors dans l’Arctique de l’Alaska, l’équipe de recherche a pu établir une corrélation entre la présence d’étangs de castors et les points chauds du méthane.

Les barrages de castors, marque de fabrique de l'espèce, provoquent des inondations qui inondent la végétation et transforment les cours d'eau arctiques en étangs. Ces étangs de castors et la végétation inondée environnante deviennent des environnements privés d'oxygène et riches en sédiments organiques. À mesure que ce matériau se désintègre, il libère du méthane.

Les chercheurs ont utilisé la technologie d’imagerie hyperspectrale aéroportée pour la cartographie du méthane. Ce processus d’imagerie avancé capture des données provenant d’une centaine de bandes différentes du spectre électromagnétique, permettant l’identification du méthane et d’autres gaz.

Les co-auteurs de l'étude comprennent Benjamin Jones, professeur adjoint de recherche à l'UAF Institute of Northern Engineering, ainsi qu'un groupe du National Park Service et du laboratoire de propulsion à réaction de la NASA.

Cette étude enrichit notre compréhension de la relation complexe entre les espèces et le changement climatique. Alors que les castors continuent d’étendre leur aire de répartition dans l’Arctique, des recherches supplémentaires seront nécessaires pour évaluer les impacts à long terme de leur présence sur les émissions de gaz à effet de serre.

Sources:

– Université d’Alaska Fairbanks (UAF)

– Agence américaine de protection de l’environnement