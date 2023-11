Nouvelles mises à jour à venir pour Street Fighter 6

Street Fighter 6, le jeu de combat populaire sorti en juin, est sur le point de recevoir une nouvelle série de mises à jour. Capcom a annoncé que Street Fighter 6 et le système Capcom ID feront l'objet d'une maintenance ce soir, le 14 novembre, entraînant un temps d'arrêt temporaire pour les joueurs.

À partir de 7h30 PST / 10h30 EST, les serveurs seront mis hors ligne et devraient être rétablis à 10h30 PST / 1h30 EST. Pendant cette période de maintenance, toutes les fonctionnalités en ligne de Street Fighter 6 seront inaccessibles, ainsi que le système Capcom ID plus large utilisé par divers autres jeux.

Bien que la raison exacte de la maintenance n'ait pas été divulguée, on espère qu'elle corrigera le bug de SF6 qui permet à certains personnages d'exploiter une jauge de conduite infinie pendant les matchs. Ce problème a été une source de frustration pour de nombreux joueurs et la communauté attend avec impatience une résolution.

À mesure que de plus amples informations seront disponibles, assurez-vous de rester à l'écoute d'EventHubs pour les mises à jour sur cette maintenance et éventuellement même la publication de notes de mise à jour. Capcom reste déterminé à offrir la meilleure expérience de jeu possible pour Street Fighter 6, et cette prochaine maintenance est une nouvelle étape vers la réalisation de cet objectif.

Merci de votre patience pendant que Capcom s'efforce d'assurer un gameplay fluide et équitable pour tous les passionnés de Street Fighter. Des mises à jour passionnantes vous attendent, alors préparez-vous à retourner dans le combat et à montrer vos compétences !

