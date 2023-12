Une nouvelle espèce remarquable d’« araignée de mer » a été découverte dans les profondeurs de la mer de Ross, près de l’Antarctique. Nommée Austropallene halanychi, cette créature unique a été ramenée à la surface en janvier 2013 lors d'un chalutage réalisé par le RVIB Nathaniel B. Palmer. Le spécimen, conservé dans de l'éthanol à 95 %, a désormais été classé comme une toute nouvelle espèce.

Cette araignée de mer se distingue de ses congénères par ses griffes relativement grandes, qui ressemblent à celles des crabes. Ces chélifores, qui servent d'armes légères à la créature, ont une particularité : leurs griffes se ferment entièrement sans qu'il ne reste d'espace visible entre les doigts fixes et mobiles. Les scientifiques ont identifié cela comme une caractéristique cruciale qui différencie A. halanychi des autres espèces d'Austropallène.

Mesurant plus grande qu'une araignée de mer moyenne, cette créature intrigante possède des pattes qui s'étendent sur 1.2 pouces. Cependant, ce n’est pas la plus grande de son espèce, car certaines espèces d’araignées de mer ont des pattes qui s’étendent sur deux pieds. Ces pattes jouent de multiples rôles chez A. halanychi : non seulement elles facilitent la respiration, mais elles sont également essentielles à l'accouplement.

La découverte de gros organes reproducteurs dans le spécimen capturé indique qu'A. halanychi est une femelle portant des œufs prêts à se reproduire. Cette découverte conforte la conviction des chercheurs selon laquelle cette araignée de mer est une espèce entièrement nouvelle.

Les araignées de mer, qui relèvent de la classification des arthropodes, sont connues pour leur exosquelette segmenté, leurs membres articulés et leur coquille de chitine. Avec plus de 1,300 XNUMX espèces connues, on les trouve dans diverses régions du monde. Bien que les araignées de mer aient été associées à tort aux araignées et aux arachnides, elles présentent des différences distinctes. Une caractéristique déterminante est la structure de leurs pattes, la plupart des espèces possédant quatre paires de pattes mobiles qui peuvent s'étendre bien au-delà de leur corps.

Les araignées de mer sont avant tout des prédateurs, se nourrissant de diverses créatures marines telles que les éponges. Ils peuvent même établir des relations parasitaires avec les anémones de mer, se nourrissant en insérant leur trompe dans leurs hôtes. Bien que leurs habitats varient, les araignées de mer sont capables de survivre à des profondeurs considérables, notamment jusqu'à 23,000 XNUMX pieds.

La découverte de l'Austropallene halanychi élargit nos connaissances sur la biodiversité des eaux de l'Antarctique. Cette créature énigmatique témoigne des formes de vie intrigantes et diverses qui habitent les profondeurs de nos océans.