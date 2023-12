Les dirigeants des banques expriment leur prudence pour l’avenir

Les dirigeants de banques participant à la conférence américaine sur les services financiers de Goldman Sachs à Manhattan ont adopté un ton prudent quant à leurs perspectives pour 2024. Tout en reconnaissant la résilience de l’économie américaine, ces dirigeants ont fait part de leurs inquiétudes quant aux pertes sur prêts en cours.

Le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, a souligné les défis auxquels seront confrontées les institutions financières en 2023, notamment une crise bancaire régionale, une forte hausse des taux d'intérêt et des risques géopolitiques. Bien qu'il se soit montré optimiste quant à la possibilité d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, Solomon a souligné la nécessité de rester prudent à l'approche de la nouvelle année.

Le PDG de Bank of America, Brian Moynihan, a fait écho aux sentiments de Solomon, déclarant que l'économie est entrée dans une phase d'atterrissage en douceur et s'est stabilisée. Moynihan a souligné que les dépenses de consommation augmentent désormais à un rythme plus lent par rapport à l'année précédente, ce qui indique une diminution de l'appétit pour le crédit. À la lumière de ces observations, Bank of America prévoit que la Réserve fédérale réduira les taux d’intérêt deux ou trois fois en 2024 et quatre fois supplémentaires en 2025.

Si cette approche prudente répond aux défis rencontrés cette année, elle reflète également une préoccupation plus large visant à empêcher une victoire excessive dans la lutte contre l’inflation. L’intention est de trouver un équilibre qui soutienne la croissance économique sans risquer une instabilité future.

À l’approche de la nouvelle année, les dirigeants des banques sont pleinement conscients de la nécessité de faire face à ces incertitudes tout en continuant à soutenir leurs clients et en donnant la priorité à des pratiques de prêt responsables. En faisant preuve de prudence et en surveillant attentivement les tendances économiques, ces banques visent à trouver le juste équilibre pour un avenir stable et prospère.

En savoir plus dans l'histoire Web : Les dirigeants des banques expriment leur prudence pour l’avenir