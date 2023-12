Les dirigeants des banques expriment leur prudence à l’approche de 2024

Les dirigeants du secteur bancaire participant à la conférence américaine sur les services financiers de Goldman Sachs à Manhattan ont fait preuve d'une approche prudente alors qu'ils discutaient des perspectives d'avenir du secteur. Tout en reconnaissant la résilience de l’économie américaine, les dirigeants ont souligné la probabilité de pertes persistantes sur les prêts et ont appelé à la retenue lors de l’examen des perspectives pour 2024.

Le PDG de Goldman Sachs, David Solomon, a réfléchi aux défis auxquels seront confrontées les institutions financières en 2023, notamment une crise bancaire régionale, une hausse soudaine des taux d'intérêt et des risques géopolitiques. Tout en exprimant son optimisme quant à un éventuel atterrissage en douceur de l'économie américaine, Solomon a souligné la nécessité de faire preuve de prudence à l'approche de 2024.

Le PDG de Bank of America, Brian Moynihan, a quant à lui adopté une position plus définitive sur l'état de l'économie, déclarant qu'elle était entrée dans un atterrissage en douceur et qu'elle était bien positionnée. Selon Moynihan, les données de Bank of America reflètent un rythme de croissance des dépenses de consommation plus lent, à environ 4 %, par rapport à la croissance de 9 % observée entre 2021 et 2022. Il a attribué ce changement à un moindre appétit pour le crédit des consommateurs plutôt qu'à un risque de crédit. .

Pour l’avenir, Moynihan a prédit que la Réserve fédérale abaisserait les taux d’intérêt deux ou trois fois au cours de l’année à venir et quatre fois en 2025. Il a souligné l’importance de trouver un équilibre dans la lutte contre l’inflation, affirmant que même si les taux devraient rester plus élevés, gagner la lutte contre l’inflation ne doit pas se faire au détriment d’autres facteurs économiques.

Alors que les dirigeants des banques approchent de 2024, leur ton prudent met en lumière les incertitudes et les défis persistants au sein du secteur bancaire. Tout en reconnaissant les indicateurs économiques positifs, ils restent conscients des risques potentiels et de la nécessité de faire preuve de prudence à l’avenir.

