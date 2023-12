Tekken 8 dévoile le gameplay dynamique de Steve Fox

Tekken 8, le jeu de combat très attendu, a déjà dévoilé l'intégralité de sa liste de base aux fans enthousiastes. L'excitation a atteint un tout nouveau niveau lorsque Bandai Namco a présenté le premier véritable coup de projecteur sur le gameplay de Steve Fox dans une vidéo captivante sur sa chaîne YouTube officielle.

Connu pour ses prouesses en boxe, Steve Fox utilise un style de combat unique qui consiste uniquement à lancer des coups puissants. Alors que certains pourraient supposer que son manque de coups de pied le désavantage, Steve compense avec une série de coups de poing avancés qui lui permettent de réduire rapidement la distance avec ses adversaires.

Après avoir fait ses débuts dans Tekken 4, Steve Fox est devenu un personnage incontournable, ornant jusqu'à présent tous les jeux principaux de Tekken. Cependant, son parcours dans la série ne se limite pas à ses combats sur le ring.

L'histoire de Steve révèle l'histoire intrigante d'un boxeur britannique qui a été adopté très jeune. Étonnamment, il a été révélé plus tard qu'il était le fils biologique de Nina Williams, bien que sa conception ait été artificielle.

Malgré l'espoir d'établir un lien avec sa mère biologique, Nina ne reconnaît pas Steve, le laissant découragé et démotivé. Heureusement, ses amis Paul Phoenix et Marshall Law lui viennent en aide et l'encouragent à participer à un tournoi à leurs côtés. Ils concluent un accord, acceptant de partager le prix en argent si l'un d'entre eux parvient au sommet.

Plutôt que de suivre le chemin conventionnel de l'entraînement en montagne avec ses camarades, Steve se lance dans une quête pour découvrir un nouveau style de combat qui amplifiera ses capacités et lui donnera un avantage dans le tournoi.

La bande-annonce de gameplay de Steve Fox dans Tekken 8 présente ses mouvements incroyables, laissant les fans émerveillés par son agilité et sa puissance. Regardez la vidéo ci-dessous pour un aperçu passionnant du maestro de boxe en action.

Foire aux Questions

1. Steve Fox est-il uniquement capable d'utiliser des coups de poing dans Tekken 8 ?

Oui, le style de combat de Steve Fox tourne principalement autour de la boxe, faisant des coups de poing sa principale forme d'attaque. Cependant, il possède divers coups de poing avancés qui l'aident à engager efficacement ses adversaires à bout portant.

2. Steve Fox sera-t-il présent dans tous les jeux principaux de Tekken ?

Steve Fox a été une présence constante dans chaque jeu principal de Tekken jusqu'à présent, ce qui en fait un personnage bien-aimé et populaire parmi les fans.

3. Quelle est l’histoire de Steve Fox ?

L'histoire de Steve Fox révèle qu'il est un boxeur britannique qui a été adopté très jeune. Il découvre plus tard qu'il est le fils biologique de Nina Williams, bien que sa conception ait été réalisée de manière synthétique.

4. Comment le manque de reconnaissance de Steve Fox par sa mère biologique affecte-t-il sa motivation ?

Nina Williams ne reconnaît pas Steve Fox comme son fils, ce qui affecte profondément la motivation et le sentiment d'identité de Steve. Cependant, avec le soutien et les encouragements de ses amis, Paul Phoenix et Marshall Law, Steve trouve la détermination de participer à un tournoi et de faire ses preuves.

5. Quelle est l'approche de Steve Fox en matière de formation ?

Tandis que ses amis optent pour un entraînement traditionnel en montagne, Steve décide de tracer sa propre voie et recherche un nouveau style de combat. Ce choix reflète son ambition de perfectionner encore ses compétences et de découvrir de nouvelles techniques qui lui donneront un avantage dans le tournoi.