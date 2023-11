Stellaris : Console Edition dévoile le Pass d'extension 6 « Toxoïdes »

Stellaris : Console Edition, le jeu de science-fiction de stratégie spatiale très acclamé, a récemment lancé son très attendu pass d'extension 6, intitulé « Toxoïdes ». Développée par Paradox Development Studio, cette extension introduit une nouvelle course passionnante qui offre aux joueurs une expérience de jeu à haut risque et à haute récompense.

S'étendant sur une galaxie entière, Stellaris : Console Edition offre aux joueurs un vaste univers à explorer, rempli de diverses races extraterrestres, de territoires inexplorés et de mystères captivants. Avec des possibilités illimitées d'étendre leur empire, les joueurs peuvent interagir avec d'autres civilisations, établir des relations diplomatiques ou s'engager dans des conflits stratégiques. Le jeu offre une expérience immersive qui combine prise de décision stratégique et exploration spatiale épique.

Dans l'extension « Toxoïdes », les joueurs rencontreront une race unique connue pour son ingéniosité et sa cruauté. Avec de nouvelles origines, principes civiques, traits et produits cosmétiques, l'extension offre aux joueurs des options passionnantes pour personnaliser leur empire et façonner leur propre récit. L'introduction de la course Toxoids pimente sans aucun doute le gameplay, en incitant les joueurs à prendre des risques calculés et à prendre des décisions difficiles pour récolter les fruits.

Disponible dès maintenant sur PlayStation 4 et Xbox One, l'extension « Toxoids » pour Stellaris : Console Edition continue de captiver les joueurs avec ses mécanismes de jeu innovants et son univers immersif. Alors que vous vous lancez dans un voyage de découverte, préparez-vous à traverser des événements inexplicables, à découvrir de nouveaux mondes et à vous lancer dans la diplomatie ou la guerre intergalactique.

Agrandissez votre empire et partez à la conquête des étoiles avec Stellaris : Console Edition et le passionnant pass d'extension 6 « Toxoids ». Prenez la tête de votre civilisation et mettez le cap sur une aventure extraordinaire qui promet des possibilités infinies et des rencontres inoubliables dans les profondeurs de l'espace.

