SteelSeries dévoile le superbe casque sans fil White Nova 7

SteelSeries a récemment annoncé la sortie d'une nouvelle version blanche de son très acclamé casque sans fil Nova 7. Connue pour sa qualité exceptionnelle, la gamme de casques Nova a toujours offert des performances exceptionnelles.

Le casque blanc Nova 7, dévoilé le 12 septembre 2023, a attiré l'attention par son attrait esthétique époustouflant. Ce nouvel ajout complète les variantes noires du casque Nova 7 précédemment publiées, créant un look plus cohérent pour les joueurs utilisant les consoles Xbox Series S ou PS5.

Disponibles en deux variantes, le Nova 7X pour les joueurs Xbox et le Nova 7P pour les amateurs de PS5, ces casques sans fil ne se limitent pas aux jeux sur console. Ils sont également compatibles avec les PC, ce qui en fait des options polyvalentes pour les joueurs sur différentes plates-formes.

SteelSeries a envoyé des échantillons du casque blanc Nova 7, permettant aux testeurs d'évaluer la qualité et l'expérience de première main. Comparé au précédent casque Arctis 7, le Nova 7X blanc présentait une couleur blanche plus vibrante, attirant immédiatement le regard.

Ce qui rend le Nova 7 encore plus désirable, c'est sa compatibilité avec les packs Arctis Nova Booster. Ces packs offrent une gamme de couleurs pour l'arceau des lunettes de ski et les étiquettes pour haut-parleurs, permettant aux utilisateurs de personnaliser et de personnaliser leurs casques en fonction de leurs préférences.

Le casque Arctis Nova 7 blanc est désormais disponible à l'achat sur Amazon et sur le site Web SteelSeries dans les variantes Xbox et PlayStation. Que vous soyez un joueur sur console ou que vous utilisiez un PC, ce casque constitue une mise à niveau intéressante et un ajout élégant à toute configuration de jeu.

