Obtenez Desolate gratuitement sur Steam avant la fin du temps imparti

Si vous êtes fan de jeux d'horreur et de survie, voici votre chance d'obtenir un nouveau jeu gratuitement sur Steam. Desolate, un jeu d'horreur de survie coopératif, est disponible en téléchargement dès maintenant, mais vous devrez agir vite. L'offre expire dans seulement 6 heures.

Desolate se déroule sur la mystérieuse île de Granichny, qui a été frappée il y a deux ans par une catastrophe inconnue. En tant que l'un des quatre joueurs, vous devez travailler ensemble pour surmonter les dangers de l'île et découvrir la vérité derrière la catastrophe. Collectez des ressources pour améliorer votre personnage et augmenter vos chances de survie.

Bien que Desolate s'inspire de titres populaires comme STALKER et Fallout, il est loin d'atteindre leur niveau de qualité. Les critiques Steam ont été mitigées, avec seulement 68 % des 6,019 XNUMX notes positives. De nombreux joueurs ont exprimé leur déception face à l'IA, au système de blessures qui ne tient pas ses promesses et au système météo manquant lors de la phase d'accès anticipé.

Malgré ses défauts, Desolate vaut quand même le coup d'être essayé, d'autant plus qu'il ne vous coûtera pas un centime. Si vous souhaitez ajouter ce jeu à votre bibliothèque Steam, rendez-vous sur le site Web Fanatical. Fanatical est un site qui vend des clés de jeux et propose également des jeux gratuits pour augmenter sa visibilité. Visitez simplement la page Desolate sur Fanatical, cochez la case pour vous abonner à leur newsletter, associez votre compte Steam et vous recevrez instantanément votre clé gratuite.

Contrairement aux essais gratuits du week-end, Desolate restera dans votre bibliothèque même après la fin de la promotion. Alors dépêchez-vous et récupérez votre copie gratuite de Desolate sur Steam avant la fin du temps imparti. Ne manquez pas cette opportunité de vivre l'horreur et le frisson de survivre sur l'île de Granichny.

