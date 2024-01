Résumé:

Pendant les vacances d’hiver, la plateforme de jeux Steam a établi un nouveau record du nombre le plus élevé d’utilisateurs en ligne simultanés. Cette réalisation, similaire à celle de l’année précédente, démontre la popularité croissante de la plateforme. En janvier 2023, Steam a atteint son chiffre record de 33 millions d’utilisateurs simultanés, mettant en évidence sa domination continue dans l’industrie du jeu.

Nouveaux jeux populaires:

En tête du classement des jeux les plus joués ce week-end se trouvaient les favoris habituels. Counter-Strike 2 occupe la première place, attirant un pic de 1,2 million de joueurs jouant simultanément en l’espace de 24 heures. Dota 2 occupait quant à lui la deuxième place de près, avec plus de 730 000 joueurs connectés aujourd’hui. Ces chiffres reflètent l’attrait persistant de ces jeux multijoueurs populaires qui continuent de captiver un large public.

Diversifier les plateformes et les communautés:

Bien que Steam reste une plateforme de jeu importante, il est intéressant d’explorer d’autres voies au-delà de SteamDB pour les amateurs de jeux vidéo cherchant un accès plus large à l’industrie. Des plateformes comme 80 Level Talent offrent des opportunités aux joueurs de se connecter, de mettre en valeur leurs compétences et d’explorer les opportunités d’emploi dans l’industrie du jeu vidéo. De plus, rester connecté via différents réseaux sociaux tels qu’Instagram, Twitter, LinkedIn et Telegram permet aux joueurs de se tenir informés des dernières actualités, créations artistiques et informations sur leurs jeux préférés.

FAQ:

Q: Quel record Steam a-t-il battu pendant les vacances d’hiver?

R: Steam a établi un nouveau record du nombre le plus élevé d’utilisateurs en ligne simultanés.

Q: Combien d’utilisateurs simultanés Steam avait-il en janvier 2023?

R: Steam a atteint son apogée avec 33 millions d’utilisateurs simultanés en janvier 2023.

Q: Quels jeux ont dominé le classement des jeux les plus joués pendant les vacances d’hiver?

R: Counter-Strike 2 et Dota 2 étaient les jeux les plus joués avec un grand nombre de joueurs.

Sources :

SteamDB : [steamdb.com](https://steamdb.com)

80 Level Talent : [80.lv](https://80.lv)